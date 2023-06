Em tarde movimentada, Avaí e Botafogo-SP empatam no Ressacada pela Série B

Em tarde eletrizante de domingo (11) na Ressacada, Avaí e Botafogo-SP ficaram no empate por 1 a 1, em duelo válido pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro. Tárik anotou para o Leão enquanto Salatiel deixou tudo igual para o time Paulista.

Leão pressiona e marca

A tarde no Ressacada, começou com o Avaí se impondo, pressionando o adversário. Aos 10, Patiño recebeu de Natanael em profundidade e cruzou na área. Modesto tentou o toque, a bola desviou em Tárik e driblou o goleiro Victor Souza, mandou a bola para o fundo das redes, abrindo para o Leão.

Na sequência, após cruzamento de Igor Inocêncio, Natanael arriscou de fora da área e mandou para fora. Não demorou muito, e o Leão voltou mais uma vez, a assustar, com Inocêncio que recebeu pela direita e cruzou para Patiño, que cabeceou sem direção. O Botafogo até tentou se impor, até equilibrou o jogo, mas não conseguiu criar e nem levar perigo, indo para o vestiário em desvantagem.

Botafogo-SP deixa tudo igual

A partida recomeçou com o Botafogo-SP entrando em campo com uma postura diferente, cheio de iniciativa e pressão. Aos 21, chegou com Brey, que fez boa jogada individual, cortou para o meio e finalizou para fora.

Na sequência, em cobrança de escanteio, Salatiel aproveitou sobra e deixou tudo igual na Ressacada. Com igualdade no placar, o Avaí se lançou ao ataque, e o Botafogo-SP passou a fazer jogadas de transição. Aos 36, Natanael arriscou de longe e mandou para fora. Na sequência, após cobrança de falta, Patrick Brey pegou sobra na área e mandou por cima.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Leão chega ao sétimo jogo sem vitória, com 9 pontos, permanece na zona do rebaixamento. Enquanto isso, o Pantera chega aos 18 pontos somados, e fica na nona colocação na tabela.

Próximos Jogos

As duas equipes voltam a campo no dia 24 de junho, após a parada para a Data FIFA. O Botafogo-SP recebe o Vila Nova, às 11h. Já o Avaí enfrenta o Londrina, às 16h, na Ressacada.