Vila Nova passa fácil pelo Avaí no reencontro de Claudinei Oliveira com a Ressacada

No reencontro de Claudinei Oliveira com a Ressacada, o Vila Nova passou por cima do Avaí, fez 3 a 0 e manteve o 100% de aproveitamento na Série B 2023. Neto Pessoa e Caio Dantas, duas vezes, marcaram os gols da partida nesta quarta-feira (3), em Florianópolis.

Esta foi a primeira derrota do Leão como mandante no ano e a primeira vez na história que o Tigre venceu na Ressacada.

Pela primeira vez desde a demissão no início do ano passado, Claudinei, que conquistou dois acessos e um Campeonato Catarinense pelo Avaí, voltou ao estádio da Ressacada, agora como técnico do Vila Nova. Como em tantas outras oportunidades, ele saiu vitorioso, mas, desta vez, quem comemorou foi a torcida visitante.

Vila abre vantagem

O primeiro tempo teve o Avaí com a posse de bola e o Vila Nova tendo uma postura mais conservadora, mas aproveitando bem os espaços para assustar. O Colorado, mesmo com menos de 30% do tempo com a bola, terminou o primeiro tempo com mais finalizações - nove a oito.

Ricardo Bueno para o Avaí, aos 4, e Caio Dantas, aos 9, tiveram as primeiras boas oportunidades da partida. Antes, aos 5, o Leão teve um pênalti não marcado pela arbitragem e, depois, Neto Pessoa ainda teve ótima chance para o Vila, quando recebeu com muito espaço dentro da área, mas errou o chute, aos 13.

Aos 25, o contestado Ricardo Bueno marcou para o Avaí, mas o lance foi anulado por impedimento de Cipriano na origem da jogada. Para piorar a situação dos mandantes, cinco minutos depois, após saída errada do camisa 9 do Leão, Parede apareceu bem pela direita e cruzou para Neto Pessoa, que apareceu livre na entrada da área e abriu o placar.

Abalado e pressionado pela torcida, o Avaí demorou para se reencontrar, e o Vila aproveitou para ampliar. Aos 39, Parede deu outra assistência, desta vez para Caio Dantas, que partiu em velocidade no meio de dois zagueiros do Leão e tirou de Ygor Vinhas para fazer 2 a 0.

Depois disso, a torcida do Avaí passou a pressionar ainda mais, pegando no pé principalmente do técnico Alex de Souza e do centroavante Ricardo Bueno. O camisa 9 teve outra chance para marcar aos 44, após cruzamento de Natanael, mas ele cabeceou por cima e o Leão foi para o intervalo vaiado.

Tigre confirma vitória e amplia crise do Avaí

Para a segunda etapa, Alex veio com duas alterações: Dentinho e Andrey entraram nas vagas de Cipriano e Xavier. O resultado dessas mudanças, porém, foi bem ao contrário do que o técnico pensou. Aos 11, o camisa 7 virou mal uma bola e armou um contra-ataque para o Vila. A posse foi parar com Parede dentro da área, e o atacante serviu Caio Dantas, que tirou bem do goleiro e fez 3 a 0.

Daí para frente, o Avaí teve grande domínio de posse de bola, mas sem organização ou forças para assustar. Felipinho, em chute de fora da área, exigiu uma defesa de Denis Júnior aos 20, mas, no restante do jogo, o Leão foi um time apático e tenso. Na reta final, Neto Pessoa e Ronald ainda tiveram chances claríssimas para ampliar, mas o placar não foi alterado. Desta forma, o time da casa saiu derrotado por 3 a 0 e com o futuro incerto para a sequência da temporada.

Classificação e próximos compromissos

Com 100% de aproveitamento, mas com um jogo a menos, o Vila Nova é o quarto colocado da Série B, com nove pontos. Já o Avaí, que tem uma vitória e três derrotas, é o 16º, com três pontos.

O Avaí volta a campo no próximo sábado (6) diante do Tombense, em Minas Gerais, às 18h15. No mesmo dia e horário, o Vila Nova joga no interior de São Paulo contra o Mirassol.