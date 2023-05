Em jogo disputado, Flamengo e Cruzeiro ficam no empate no Maracanã

Com direito a gol perdido por Gabigol em cobrança de pênalti, Flamengo e Cruzeiro ficaram no empate por 1 a 1, no Maracanã, na noite deste sábado (27), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Marlon para a Raposa, e por Ayrton Lucas para o Rubro-negro. Em jogo disputado, o time mineiro permaneceu na quinta posição, mas com 13 pontos. A equipe carioca, por sua vez, caiu para a sétima colocação, também com 13.

Tudo igual no primeiro tempo

Flamengo e Cruzeiro iniciaram o duelo com o Rubro-negro investindo na posse de bola para invadir a defesa da Raposa. O time mineiro, por sua vez, compactou a defesa e não deu brechas para a equipe carioca dentro do Maracanã.

Logo aos três minutos do primeiro tempo, Marlon abriu o placar para os visitantes. No lance, Wesley fez a inversão no lado direito e acionou o lateral-esquerdo, que dominou e tocou para Bruno Rodrigues. O atacante devolveu com passe de calcanhar e o camisa 3 emendou forte chute dentro da área para estufar a rede do goleiro Matheus Cunha.

Foto: Divulgação/Cruzeiro

No decorrer do primeiro tempo, o Flamengo voltou a pressionar e teve a chance de empatar a partida com pênalti sofrido por Pedro. Após revisão do VAR, o árbitro validou a cobrança e entregou a bola para Gabigol. Aos 19 minutos, o atacante, por sua vez, finalizou a cobrança na trave, pegou o rebote e estufou a rede. No entanto, a regra não permite dois toques e o lance não valeu.

Aos 32 minutos, Ayrton Lucas deixou tudo igual. No lance, Wesley fez boa jogada pelo lado direito, driblou a marcação e fez o cruzamento. A bola passou por Gabi no meio da área e encontrou o lateral-esquerdo, que finalizou de primeira e empatou a partida. O jogo seguiu com o empate na primeira etapa.

Segundo tempo disputado, mas sem gols

Flamengo e Cruzeiro duelaram na etapa final pelo segundo gol para conquistar os três pontos no Campeonato Brasileiro. A etapa final, porém, foi bastante disputada e com muitos cartões amarelos. O gol, no entanto, foi o único momento esquecido pelas equipes. Aos 21 minutos, entre finalizações para fora, o goleiro Matheus Cunha, do Rubro-negro, salvou o time carioca com uma defesa à queima-roupa na finalização de Stênio.

O lance, por sua vez, foi o único de perigo para ameaçar a defesa adversária. Com uma defesa compacta desde o início do jogo, o Cruzeiro evitou a derrota fora de casa e saiu com o empate bastante vantajoso. O Flamengo sentiu gosto amargo com o resultado, decepcionou a torcida rubro-negra novamente, mas dessa vez dentro do Maracanã.

Próximo jogo

Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. O Rubro-negro enfrenta o Fluminense, na próxima quinta-feira (1), às 20h, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final. Na mesma competição, o Cruzeiro encara o Grêmio, na quarta (31), às 20h, no Mineirão.