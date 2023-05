Abel Ferreira comenta sequência invicta do Palmeiras: "nosso desafio é sermos melhores a cada dia"

Na noite deste sábado (13), o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. A partida marcou o 28° jogo consecutivo sem derrotas do Verdão em sua casa.

Ao ser perguntado pelo repórter Pedro Cunha, da VAVEL Brasil, sobre o recorde, o treinador português comentou sobre a marca:

"Tudo é consequência. Os títulos, os recordes que aparecem... mas esse não é nosso objetivo. O nosso desafio é sermos melhores a cada dia. Pelo menos é assim que pensamos dentro do clube e desta forma estamos constantemente competindo por títulos e, felizmente, nos últimos dois anos e meio temos conseguido vários de forma consecutiva, mas a história do clube é muito grande. Antes de eu chegar aqui o clube já tinha muitos títulos. Nós só damos consequência naquilo que foi feito no passado, por outros presidentes, jogadores e treinadores e a história é isso, seguimos trabalhando escrevendo as nossas páginas e dando o melhor de nós para trazer alegria aos nossos torcedores. O segredo é simples: trabalhar e ser sério no nosso trabalho dando o melhor de cada um em todos os dias", comentou Abel.

Mesmo com o recorde, o resultado não foi comemorado internamente. Abel também falou sobre o resultado e comentou sobre "ganhar um ponto ou perder dois":

"Hoje fico com o sentimento de perder dois pontos. Mas no fim que eu vou ver se perdi ou ganhei. É um campeonato de regularidade, de ir ganhando pontos. Esse ano tem o Grêmio, o Cruzeiro, que vai ser uma luta jogar na casa deles. Embora queiram falar quem vai ser campeão, eu não penso assim. A temporada é longa, há jogadores que se lesionam, muitas competições, e isso é muito longo. Ainda estamos no início."

Abel Ferreira fica na bronca com a arbitragem no jogo contra o Red Bull Bragantino

O treinador português ainda ficou na bronca com a arbitragem por conta de dois lances. Uma suposta invasão de área cometida por Rony e uma falta mal marcada de Endrick. Ambos os lances poderiam resultar em gols do Palmeiras. Além disso, o comandante também não ficou satisfeito com o cartão amarelo recebido nesta noite, que o suspende do duelo contra o Santos, no próximo sábado (13):

"Sobre isso, não falo. São fatos. Vocês têm televisões, câmeras... Falem das causas, não fala do acontecido. Ah, dei um pontapé no microfone. Faltava um minuto para acabar o jogo. Viram alguém falando do escândalo do escanteio não marcado ao nosso favor? Ninguém falou. Só falaram que eu matei o microfone, dei facada, que eu tinha que ser extraditado... Viu alguém falando do escanteio? Foi escandaloso. Só falam da minha ação. Mas alguém vai falar da causa? Não, só falam do comportamento, não do que gerou. Alguém disse que o árbitro fez "mão do Endrick"? Não foi mão do Endrick. Depois vai dizer para o meu diretor que marcou uma falta antes. Eu perguntei para o Endrick, ele disse que marcou mão, mas para o meu diretor disse uma coisa completamente diferente."

Por fim, Abel ainda dissertou sobre o duelo desta quarta-feira (17), diante do Fortaleza, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil:

"Jogo difícil. Vai ser outro jogo difícil, como foi esse. É perceber como vai estar nossa capacidade física. Uma equipe que já tem um trabalho sólido, com um treinador argentino, com ideias muito claras, com uma equipe competitiva e agressiva, no bom sentido. É uma equipe que varia muito entre um jogo mais interior e vertical, ou seja, um jogo curto e um jogo longo. É uma competição que temos intenções e expectativas, mas temos um adversário duro pela frente e que queremos passar. Vai ser duro pelo adversário, pela motivação contra nós, todos querem ganhar da gente. Outros fatores que vamos sentindo, determinados aspectos que te deixam a pensar. Mas já disse isso várias vezes, é contra tudo e contra todos. Sei que essa frase é de um rival, mas é o que eu vou sentindo jogo após jogo", falou Abel.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, diante do Fortaleza, no Allianz Parque, pela partida de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil 2023. Pelo Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira visita o Santos no próximo sábado (20), na Vila Belmiro, às 21h, em duelo válido pela sétima rodada da competição.