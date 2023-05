Com protesto e golaço de Everton Ribeiro, Flamengo bate Goiás no Brasileirão

O Flamengo enfim conseguiu a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Depois de três derrotas consecutivas, o time de Jorge Sampaoli venceu o Goiás pela quinta rodada no Maracanã.

Nas arquibancadas, apoio, mas também protesto. Antes de a bola rolar, torcedores levantaram uma faixa com os dizeres: "viemos pelo manto, não por vocês". A reclamação da torcida é sobre a fase do Rubro-Negro, que tem apresentado um futebol mediano, mas não consegue vencer. Contra o Esmeraldino, os cariocas chegavam de quatro jogos sem vitórias.

Pedro se lesiona ao marcar e Everton Ribeiro faz golaço

Em campo, o Flamengo mostrou a sua força e conseguiu vencer o Goiás desde os primeiros minutos. Aos 7, Ayrton Lucas foi derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti. Pedro converteu, mas se lesionou na cobrança e precisou ser substituído por Bruno Henrique.

Durante todo o primeiro tempo, foi o Mengão quem deteve melhor as ações da patida, mas esbarrava na forte defesa do Goiás, que pouco ameaçou. O jogo ficou realmente tranquilo no início da segunda etapa.

Everton Cebolinha, que vem em uma crescente, apareceu pela esquerda e cruzou rasteiro para Everton Ribeiro completar de letra. Era o 2 a 0 para o Flamengo aos 4'. Aos 34', o Flamengo ainda teve a chance de ampliar: Bruno Henrique cruzou rasteiro, Willian Oliveira se enrolou e Arrascaeta roubou a bola, mas finalizou pra fora e o placar ficou nisso.

Classificação e agenda

Com a vitória, o Flamengo chegou aos seis pontos no Brasileirão 2023 e pulou para a 12ª colocação na tabela. O Goiás, por sua vez, segue com três pontos e na zona de rebaixamento.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana. O Rubro-Negro visita o Bahia no sábado (13), às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Goiás recebe o Botafogo no domigo (14), pela sexta rodada, às 18h30, no Estádio da Serrinha.