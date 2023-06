Há 30 anos, Palmeiras quebrava jejum de títulos no Dia da Paixão Palmeirense

O dia 12 de junho de 1993 marca, para muitos palmeirenses, a conquista mais importante da história do clube. Há exatos 30 anos, o torcedor alviverde pôde, enfim, tirar o grito de campeão do peito em uma final emocionante. A conquista do Campeonato Paulista de 1993, com goleada sob o Corinthians, encerrou jejum alviverde de 17 anos sem levantar ao menos uma taça e recolocou o clube no caminho das conquistas, que não conquistava nada desde 1976.

Entre os títulos paulistas de 1976 e o de 1993, foram 6.142 dias de jejum do Verdão. Durante esse período, o Palmeiras havia perdido as finais de 1992, contra o São Paulo, e de 1986, para a Internacional de Limeira.

O 12 de junho, para muitos, é lembrado pela comemoração do 'Dia dos Namorados', mas, naquela tarde passou a se tornar o 'Dia da Paixão Palmeirense' para os torcedores que sofreram com a ausência de conquistas durante mais de uma década.

Após perder a partida de ida por 1 a 0, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo precisava reverter o resultado para levar o troféu. O Verdão tinha uma equipe recheada de craques. Com Edmundo, Roberto Carlos, Evair, Zinho, César Sampaio e outros grandes nomes, a equipe goleou o arquirrival Corinthians por 4 a 0, reverteu o resultado na finalíssima e garantiu, em um Estádio do Morumbi lotado, um dos títulos mais emblemáticos de sua história.

A conquista foi o primeiro resultado da parceria selada entre o Palmeiras e a multinacional Parmalat em meados de 1992. A empresa italiana trouxe ao Palestra Itália um modelo inovador de co-gestão, que visava o profissionalismo dos esportes, tendo o futebol como o carro-chefe. Logo no primeiro ano, o vice-campeonato paulista serviu como uma injeção de ânimo no torcedor palmeirense, que, na temporada seguinte, alcançou a tão sonhada redenção.

A Parmalat, logo em janeiro de 1993, decidiu investir pesado nas contratações e trouxe grandes craques para compor o elenco palestrino, formando um dos maiores times da história do clube.

Ficha técnica

Palmeiras 4 x 0 Corinthians

Data: 12 de junho de 1993

Local: Morumbi

Árbitro: José Aparecido de Oliveira

Público: 104.401 pagantes

Gols: Zinho (36’/1T), Evair (29’/2T), Edilson (38’/2T) e Evair (10’/1T da prorrogação)

Expulsões: Henrique, Ronaldo, Tonhão e Ezequiel

Palmeiras: Sérgio, Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos; César Sampaio, Daniel Frasson, Edílson (Jean Carlo) e Zinho; Edmundo e Evair (Alexandre Rosa). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Corinthians: Ronaldo, Leandro Silva, Marcelo, Henrique e Ricardo; Marcelinho Paulista, Ezequiel e Neto; Paulo Sérgio, Viola e Adil (Tupãzinho, depois Wilson Macarrão). Técnico: Nelsinho Baptista

Mesmo vivendo um dos melhores momentos de sua história, o torcedor palmeirense não se esquece do dia 12 de junho de 1993, o dia dos namorados, que marca a história do clube. O Verdão se sagrou campeão com 26 vitórias em 38 jogos e, ao todo, balançou as redes adversárias 72 vezes, garantindo o melhor ataque do torneio e marcando a história com o fim de um jeum que perdurou por mais de 16 anos.