Taty Amaro projeta duelo histórico contra o Corinthians: "Vamos com confiança!"

Na última segunda (12), o Cruzeiro teve uma conquista histórica. Pela primeira vez, o clube mineiro garantiu uma vaga para as quartas de final do Brasileiro Feminino A1. A goleira Taty Amaro comentou qual a sensação de fazer parte deste marco.

"Vestir essa camisa já é uma grande honra e poder estar participando de um momento tão importante para o Cruzeiro é mais incrível ainda. A gente entra aqui com esse objetivo, provar a grandeza da modalidade dentro do clube e que viemos para ficar. Teremos agora um grande confronto, o qual estudamos muito as adversárias. Vamos com confiança", declarou Taty.

O Cruzeiro ocupou a última colocação da tabela que dava direito à vaga do mata-mata na competição, o oitavo lugar. Nas últimas quatro partidas da primeira fase, o time fez grandes performances, sem ser derrotado em nenhuma - feito que o colocou na zona de classificação.

No estádio Soares de Azevedo, recebem o Corinthians, nesta segunda-feira (19), às 20h, horário de Brasília.