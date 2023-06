Fortaleza surpreende Cruzeiro no Mineirão e quebra tabu histórico

Cruzeiro e Fortaleza voltaram a campo após uma semana longe dos gramados para a Data FIFA e se enfrentaram no Mineirão pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com algum tempo sem jogos, o Estádio Mineirão não apresentava muitas melhorias no gramado, o que deixou a partida complicada para as duas equipes.

Primeiro tempo sem gols para Cruzeiro e Fortaleza

As equipes entraram em campo com táticas bem definidas. O Cruzeiro queria fazer pesar o fator casa e partir para ataque desde o começo, já o Fortaleza esperou em seu campo defensivo e esperou pelas oportunidades de contra-ataque.

As primeiras boas oportunidades vieram dos pés de Guilherme e Thiago Galhardo, que chegaram com perigo mas estavam em posição irregular. Por parte do Cruzeiro, as oportunidades vieram dos pés de Marlon e Bruno Rodrigues, que acabaram parando nas boas defesas de João Ricardo. O Leão, por sua vez, quase abriu o placar no último lance da primeira etapa, após Guilherme desarmar Oliveira e puxar um contra-ataque.

Mas o atacante pecou e não passou a bola mesmo tendo dois jogadores próximos contra um defensor da Raposa e acabou finalizando por cima do gol de Rafael.

Fortaleza marca e alcança feito histórico

A segunda etapa começou com um ritmo mais leve e com poucas chances de gol para ambos os lados. Após substituir o centroavante Gilberto e colocar Henrique Dourado na vaga, o Cruzeiro teve uma grande chance com o atacante após cruzamento na área que acabou sendo desperdiçado pelo camisa 99.

Porém, aos 34, Thiago Galhardo conseguiu bom passe para Calebe, que arrancou e serviu Lucero, que sem goleiro conseguiu completar para as redes do Cabuloso. Com o gol, o Cruzeiro partiu para o campo de ataque e abriu espaços para os contra-ataques do Leão.

Aos 40, foi a vez de Lucero servir Galhardo, que acabou finalizando para fora. A última chance da partida foi do Cruzeiro, que viu Dourado ser parado por João Ricardo após ótima cabeçada.

Tabu quebrado

A vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro foi um feito maior que o que se imagina. Com o resultado, o Leão conseguiu vencer a Raposa pela primeira vez no Mineirão.

Tabela e Agenda

Com a vitória fora de casa, o Fortaleza conseguiu chegar na parte de cima da tabela e agora ocupa a 8ª colocação, com 17 pontos conquistados, ultrapassando o Cruzeiro, que ocupa momentaneamente a 10ª colocação, com 15 pontos, podendo ser ultrapassado por outras equipes ainda nesta rodada.

As equipes voltam a campo no final de semana. O Fortaleza recebe o Atlético-MG no sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Castelão. No mesmo sábado, o Cruzeiro recebe o São Paulo, às 21h (de Brasília), no Estádio Independência.