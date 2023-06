Eliminados no meio de semana, Cruzeiro e Atlético-MG fazem clássico em busca da reabilitação

Depois de quase quatro anos, o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG volta a ser disputado na elite do futebol nacional. Neste sábado, as duas equipes se enfrentam no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 18h30, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes chegam para o confronto depois de amargarem a eliminação na Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Cruzeiro foi derrotado em casa pelo Grêmio por 1 a 0 e deu adeus à competição diante de sua torcida.

Além do revés, a Raposa chegou ao quarto jogo sem vitória sob o comando de Pepa. No Brasileirão, após a goleada em cima do América-MG, o time celeste perdeu em casa para o Cuiabá por 1 a 0 e empatou fora contra o Flamengo por 1 a 1.

O Galo por sua vez, viu a vantagem construída no jogo de ida diante do Corinthians ir por água abaixo em Itaquera e, após ser derrotado no tempo normal por 2 a 0, perdeu a classificação nas penalidades.

O alvinegro, que vinha numa boa sequência de resultados, viu a crise se instaurar mais uma vez, com direito a protestos de membros de uma torcida organizada e uma conversa com Eduardo Coudet, cobrando a saída do treinador e questionando as escolhas na escalação da última partida.

Cruzeiro mira quebra de tabus

Mandante do clássico, o time azul celeste chega para o duelo com a missão de colocar um fim em dois longos jejuns diante do Galo quando o duelo acontece pelo Brasileirão.

O clube não vence o maior rival na Série A desde 2016, quando levou a melhor no jogo do primeiro turno por 3 a 2. De lá pra cá, foram sete partidas, com quatro vitórias atleticanas e três empates.

O outro tabu cruzeirense envolve os jogos como mandante. O Cruzeiro não sabe o que é vencer o Atlético-MG em casa desde 2013, quando derrotou o alvinegro por 4 a 1. Depois disso, foram seis clássicos com mando de campo da Raposa, com quatro empates e duas vitórias atleticanas.

Atlético busca abrir vantagem na pontuação

Além de manter a invencibilidade sobre o rival no Campeonato Brasileiro, os três pontos podem significar para o Galo a permanência no G-4 e uma margem de quatro pontos sobre o Cruzeiro na tabela de classificação.

Atualmente em quarto lugar com 14 pontos, o Atlético tem a concorrência direta do time azul celeste na briga pelas primeiras colocações. O Cabuloso ocupa a sexta posição, com 13 pontos.

Em caso de vitória logo mais e tropeços de São Paulo e Palmeiras, o alvinegro pode fechar a rodada na vice-liderança da competição, atrás apenas do Botafogo, que lidera a competição com 21 pontos.

Pepa tem dúvidas no ataque

Destaque do Cruzeiro em 2023, o atacante Bruno Rodrigues pode ser desfalque para logo mais. O jogador, que ficou no banco durante o confronto contra o Grêmio e entrou ao longo da partida, reclamou de um edema muscular.

Caso o camisa 9 não esteja disponível para iniciar a partida, o treinador português deve promover a entrada de Stênio, que foi titular no meio de semana. Outra dúvida é com relação a quem será o centroavante do time no clássico.

Gilberto e Henrique Dourado disputam a vaga. Ambos têm sido questionados pelo desempenho nas partidas, mas seguem como as principais alternativas para Pepa no comando ofensivo do time celeste.

No meio de campo, Wallisson, que esteve entre os 11 iniciais na última quarta-feira, disputa com Neto Moura a vaga para atuar junto com Filipe Machado e Matheus Vital.

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Wallisson (Neto Moura) e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues (Stênio) e Gilberto (Henrique Dourado).

Coudet ganha reforço na lateral

Após mais de 260 dias afastado devido a uma séria lesão no joelho esquerdo, o lateral-esquerdo Guilherme Arana se recuperou e está de volta a lista de relacionados do alvinegro pela primeira vez na temporada e deve figurar entre os reservas.

Entre os 11 iniciais, Rubens é o mais cotado para ocupar o lado esquerdo de defesa. Na zaga, Eduardo Coudet pode promover a entrada de Bruno Fuchs ao lado de Jemerson e Nathan Silva, formando uma primeira linha com três defensores.

Outra alternativa é a entrada de Mariano ou Saravia na lateral direita, fechando a linha de defesa com dois zagueiros. Entre as principais ausências para o clássico, estão o meia Zaracho e o atacante Pavón, que levaram o terceiro cartão amarelo durante o empate contra o Palmeiras.

Com isso, o Atlético-MG pode voltar a atuar com dois atacantes e quatro jogadores no meio, com Battaglia, Edenílson, Hyoran e Patrick. Na frente, Hulk e Paulinho formam a dupla de ataque.

Provável escalação: Everson; Bruno Fuchs (Mariano), Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Battaglia, Edenilson, Hyoran e Patrick; Hulk e Paulinho.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA-DF);

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE);

Assistente 2: Kleber Lucio Gil (SC);

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB).