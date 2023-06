Luizinho Lopes destaca acertos necessários e faz projeções na Série C

Para subir na tabela de classificação, o Brusque encara uma verdadeira maratona de decisões na Série C do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos conquistados, o Quadricolor necessita das vitórias visando este crescimento na competição.

Diante disso, alguns acertos precisam ser feitos no time. Como explica o técnico Luizinho Lopes.

“A gente precisa melhorar um pouquinho o nível de atenção, sobretudo no início das partidas. A nossa equipe tem um ponto muito positivo que é o de nunca relaxar, se entregar, nunca perder por um placar elástico” disse antes de completar em coletiva de imprensa.

“O que me dá confiança para a sequência da competição é que a nossa equipe não se entrega. A nossa equipe não sente, nem fica nervosa, apavorada. A gente não consegue colocar a bola no chão durante 100 minutos, mas a gente consegue colocar o nosso ritmo, colocar o nosso jogo em vários momentos da partida. É ser efetivo, concluir a gol, melhorar o nível de atenção, pois o campeonato é de muitos detalhes”, afirmou.

Confiante na força da sua equipe, Luizinho Lopes também ressaltou uma análise do campeonato que faz acreditar que a classificação à próxima fase é possível.

“Nós já passamos o panorama da competição, como ela se dá, como aconteceu nas últimas temporadas. Esse ano, se continuar nessa pegada, talvez possa baixar um pouquinho o número de pontos para classificar, afinal está muito parelho, muitos empates. Internamente estamos conversando para fazer no meio da competição um novo prognóstico. Trabalho jogo a jogo. Nós já passamos a realidade da competição e eles(jogadores) sabem”, afirmou.

O Brusque volta a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Quando enfrenta, no sábado, o Floresta em casa.