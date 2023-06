Wesley evita lamentar derrota contra São Paulo : "A partida foi positiva"

Na tarde desta quarta-feira (21), o Athletico foi derrotado para o São Paulo pelo placar de 2 a 1 no Morumbi. Na primeira etapa o Furacão abriu o placar logos nos primeiros minutos de jogo com Vitor Roque, colocando medo nos mais de 20 mil torcedores presentes, mas logo aos 19 minutos da etapa inicial, Gabriel Neves fez seu primeiro com a camisa tricolor e colocou sua equipe de volta no jogo.

Com um Athletico recuado, e com um São Paulo mandando na partida, logo aos 2 minutos do segundo tempo, Rodriguinho fez grande jogada pela esquerda e colocou para Calleri dentro da área, que com toda sua qualidade no pivô, soltou para Luciano na entrada da grande área, que mandou uma pancada na gaveta sem chance para o Bento, gol que colocou o tricolor na frente e sacramentou a vitória no Cícero Pompeu de Toledo.

Início de Trabalho

Foto: Divulgação/Athletico Paranaense

Após uma dura derrota fora de casa, o treinador interino da equipe, Wesley Carvalho evitou falar em angústia com o resultado negativo, exaltou o desempenho de sua equipe, que abriu o placar na partida logo nos primeiros minutos, mas que acabou perdendo diversas chances durante a partida, e cometendo erros que foram fatia para a derrota.

"Foi positiva. As organizações defensiva e ofensiva aconteceram. Foi um bom jogo. O caminho do gol foi desenhado de atacar o corredor entre o lateral e o zagueiro."

"Alguém vai ter que errar. Fomos nós. Fizemos o primeiro gol, tivemos chances de fazer o segundo, o terceiro. Não fomos felizes nas finalizações. Nossa equipe batalhou, buscou bola longa, mudou perfil, tentamos uma tática emergencial para tentar o empate. Estou chateado, mas vou ver o lado positivo."

Efetivação a caminho ?

O comandante também expressou sua tranquilidade em relação a uma possível efetivação para o restante da temporada, e deixou aberta a possibilidade da chegada de outro treinador, prometendo apoiar a decisão que for tomada pela diretoria.

"Vamos vivenciar a cada jogo. Vou fazer o meu melhor para quem sabe, um dia, ser efetivado. Não estou focado nisso. Tentar um futebol que orgulhe sua torcida, a gestão. Se vier um treinador, vou abraçar do mesmo jeito."

Aprendizado todo dia

O treinador falou também sobre a polêmica saída de Felipão de sua função no clube, para assumir como treinador do Atlético MG, o próprio lamentou a saída repentina, sem um planejamento devido, mas também prestou agradecimentos aos multi-campeão durante sua passagem pelo Furacão.

"Não digo uma transição conturbada, mas que cria um certo desconforto. Muda o perfil, não sabíamos. O futebol é feito de escolhas tanto quando são demitidos ou quando pedem demissão. Temos que entender. Não gasto muita energia com lamentação. Aprendi muito com Felipão, foi uma honra, você não sabe o quanto consegui sugar dele. A vida segue e espero estar ajudando. A parte mais difícil de adaptação já passou."

Trocas constantes geram conturbação

E na beiro do gramado, após a derrota o goleiro Bento lamentou a grande variação do comando técnico em pouco tempo, e demonstrou insatisfação de sua equipe ter saído derrotada, por conta de dois erros que resultaram nos gols sofridos.

"A gente teve essa parada para seguir melhorando. Saiu o Turra, o Felipão. Deu uma conturbada com mudança técnica. Fizemos um bom jogo, criamos, mas em dois erros nossos levamos o gol. A gente conseguiu chances no segundo tempo. É colocar a cabeça no lugar, continuar trabalhando. O Wesley é uma grande pessoa e vamos seguir."

Próximo Compromisso

O Furacão volta a campo no próximo sábado (24), em que terá de enfrentar a equipe do Corinthians, na arena da Baixada, às 16h. O duelo é válido pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2023.