São Paulo vira e vence Athletico por 2 a 1

Na noite desta quarta-feira (21), o São Paulo recebeu, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, a equipe do Athletico Paranaense, em confronto direto entre os times que começaram a rodada na sétima e oitava posição da tabela. O Furacão chegou a abrir o placar com gol de Vitor Roque, logo no início da primeira etapa, mas o Tricolor Paulista buscou a virada com Gabriel Neves e Luciano.

Vitor Roque abre o placar, mas São Paulo busca o empate

Foto: Divulgação/CBF

Jogando em casa, o Tricolor Paulista começou a partida com duas boas oportunidades. Logo aos três minutos da primeira etapa, o zagueiro Pedro Henrique, do Athletico, quase marcou contra após tentar interceptar cruzamento de Rato, mandando para escanteio. Na cobrança, Luciano desviou de cabeça e quase tirou o zero do placar.

Quem abriu o marcador, porém, foram os visitantes. Aos 10 minutos de jogo, Madson arrancou pelo lado direito e acionou Vitor Bueno, que encontrou Vitor Roque livre na área, que finalizou de pé direito e empurrou para o fundo do gol. Entretanto, os mandantes não se intimidaram com o tento adversário e seguiram para o ataque. Quatro minutos após ser vazado, o São Paulo teve boa chance com Rodrigo Nestor, obrigando grande defesa do goleiro Bento.

A equipe de Dorival insistia cada vez mais, e a insistência são-paulina deu resultado. Aos 18 minutos, Gabriel Neves empatou o duelo após pegar rebote na área. Este foi o primeiro gol do uruguaio com a camisa do São Paulo em 58 partidas.

Após o gol de empate, a partida ficou mais controlada e com menos oportunidades. O Furacão chegou com Cuello, Vitor Bueno e Thiago Heleno, enquanto o Tricolor buscou cadenciar o jogo e trocar passes, finalizando a primeira etapa com um empate em um a um.

Luciano vira o jogo com assistência de Calleri

Foto: Divulgação/CBF

O Tricolor começou a segunda etapa voando e, logo aos dois minutos, marcou um gol relâmpago com Luciano. Apos ser acionado por Rodriguinho, Calleri fez excelente pivô para Luciano, que encheu o pé para virar a partida.

Depois de marcar, o São Paulo buscou controlar o ritmo da partida trocando passes, mas não teve grandes oportunidades de gol. Aos poucos, a equipe foi recuando e o Rubro-Negro voltou a gostar do jogo e foi criando excelentes oportunidades em busca do empate. Leo Cittadini tirou tinta da trave com finalização de fora da áerea. Logo após, Terans também teve boa chance e levou perigo à meta são-paulina.

O Tricolor, que era pressionado pelo equipe do Paraná em seu campo de defesa, buscava abusar de contra-ataques para tentar fechar o duelo. Caio Paulista chegou a conseguir finalizar, mas parou nas mãos do goleiro Bento.

Com sete minutos de acréscimos, o Athletico se mandou para o ataque em busca do empate. Entretanto, a equipe comandada pelo interino Wesley Oliveira de Carvalho não tinha grande organização ofensiva e abusava de cruzamentos, que eram interceptados pelo goleiro Rafael, fechando duelo com vitória de virada por parte da equipe da casa.

Situação na tabela:

Com a vitória, o Tricolor Paulista chegou aos 18 pontos e assumiu a quinta colocação na tabela. Já o Athletico, segue com 16 pontos, ocupando a oitava posição. Ambas as equipes estão na luta para entrar na zona de classificação direta para a Copa Libertadores.

Sequência da temporada:

O São Paulo volta a campo neste sábado (24), pela 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor Paulista vai a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, na Arena Independência, às 21h. Depois disso, a equipe de Dorival Júnior recebe, na terça-feira (27), o Tigre, da Argentina, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor já está classificado para as oitavas de finais do torneio.

Já o Athletico Paranaense retoma suas atividades também neste sábado (24). O Furacão receberá, na Arena da Baixada, a equipe do Corinthians, pelo Campeonato Brasilerio, às 16h. A equipe de Curitiba recebe, também na próxima terça (27), o Alianza Lima, para fechar a fase de grupos da Copa Libertadores. O Rubro Negro já está classificado e luta pela primeira posição do Grupo G da competição.