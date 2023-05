Com dois gols no final, Athletico vence Internacional e engata sequência de vitórias

Na noite desta quarta-feira (10), o Athletico foi até o Beira-Rio e venceu o Internacional por 2 a 0, com os dois tentos marcados já no final da partida. Christian e Willian balançaram as redes, e ajudaram a colocar o Furacão no G-4.

Domínio Colorado

O Inter mostrou a que veio logo no começo, quando Luiz Adriano aproveitou cabeceio de Bustos e acertou a trave. Pouco depois, aos 18, Wanderson arrancou e tocou para Pedro Henrique, que finalizou com perigo e deu trabalho a Bento.

Em seguida, Luiz Adriano recebeu e, percebendo Bento mal posicionado, tentou por cobertura, acertando o travessão. O Athletico só respondeu à altura já aos 35 minutos, em arrancada de Vitor Roque. O camisa 9 cruzou para Pablo, que bateu firme e parou em Keiller.

No apagar das luzes

O Furacão voltou mais ligado para a etapa complementar, e chegou com perigo aos três minutos. Canobbio aproveitou bobeira de Bustos na área, mas bateu para fora. Em seguida, Fernando cruzou para Vitor Roque, que cabeceou por cima. Aos 11, em cobrança de falta, Khellven também passou perto.

O Colorado tinha dificuldades de criar, e principalmente manter a posse de bola, o que irritou sua torcida. Aos 33, Canobbio encontrou Christian na entrada da área, que ajeitou e chapou no ângulo esquerdo de Keiller, abrindo o placar com um golaço.

O Inter sentiu o golpe, e quase viu o Athletico ampliar logo na sequência. Vitor Roque recebeu livre, mas Keiller saiu nos pés do atacante e abafou o chute. Pouco depois, Roque parou novamente no goleiro Colorado, após passe de Victor Bueno.

Quem conseguiu passar pelo paredão do Internacional foi Willian. Já aos 50 minutos, o goleiro Bento lançou Bigode, que dominou ajeitando e tocou por cobertura, dando números finais ao jogo.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Athletico chegou a nove pontos e pulou para o quarto lugar. No sábado, o Furacão enfrenta o Coritiba, em casa, às 18h30. Já o Internacional continuou com sete pontos, caindo para décimo. O próximo compromisso do Colorado será contra o Atlético-MG no sábado, no Mineirão, às 21h.