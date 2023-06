Santos jogará sem torcida por 30 dias após confusão na Vila Belmiro

O Santos enfrentará um período de 30 dias sem a presença de sua torcida, tanto em jogos como mandante quanto como visitante, em decorrência dos incidentes ocorridos durante o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro,, na última quarta-feira (21). A medida foi estabelecida pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e permanecerá em vigor até que o caso seja julgado. Confira abaixo as partidas afetadas pela ausência de torcedores.

• Santos x Flamengo - 25/06 (feminino)

• Santos x Flamengo - 25/06

• Santos x Blooming - 29/06

• Cuiabá x Santos - 02/07

• Santos x Goiás - 09/07

• Santos x Botafogo - 23/07

Caso o julgamento ocorra antes do prazo estipulado, a punição poderá ser alterada de acordo com a determinação do STJD em relação ao número de partidas em que a torcida santista será proibida de comparecer. A decisão de impedir a presença dos torcedores santistas foi anunciada pelo presidente do STJD, José Perdiz, nesta quinta-feira (22). A Procuradoria do tribunal denunciou o Santos pelos objetos lançados no gramado durante a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico da última quarta-feira teve que ser encerrado pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden aos 42 minutos do segundo tempo, devido aos protestos da torcida santista em razão dos maus resultados da equipe e das eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil. A denúncia da Procuradoria do STJD solicita que o Santos seja enquadrado com base nos parágrafos I e III do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que tratam sobre "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:" I) desordens em sua praça de desporto; III) lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. A penalidade prevista varia entre multa de até R$ 100 mil e perda do mando de campo de um a dez jogos, dependendo da gravidade.

A punição ao Santos provavelmente será mais severa devido ao histórico de reincidência. Em julho do ano passado, também durante um jogo contra o Corinthians, só que pelas oitavas de final da Copa do Brasil, torcedores lançaram fogos de artifício e sinalizadores no campo. Além disso, algumas pessoas invadiram o gramado e agrediram o goleiro Cássio. Na ocasião, o STJD determinou que o Santos disputasse duas partidas da Copa do Brasil com portões fechados, além de impor uma multa de R$ 35 mil ao clube. A punição foi cumprida em 2023.

O Santos já jogou com portões fechados na vitória sobre o Iguatu, na segunda fase da Copa do Brasil. No confronto contra o Botafogo-SP, válido pela terceira fase, o clube teve sua pena convertida e recebeu autorização para vender ingressos para mulheres não filiadas a