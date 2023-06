Luxemburgo diminui derrota para Athletico-PR: "Ainda estamos evoluindo"

Nnesta sábado (24), Corinthians e Athletico se enfrentaram em Curitiba. O time da casa saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0, com gol feito por Vitor Roque. Este resultado fez com que o Corinthians conhece a sua sexta derrota no campeonato. Mesmo assim o técnico Luxemburgo comentou da evolução da equipe.

"Fomos muito bem contra Santos, hoje fomos mal no primeiro tempo e muito bem no segundo. Estamos crescendo. Jogamos dois jogos fora e conseguimos três pontos, se fossem seis era ótimo, mas temos um crescimento visível da equipe."

O técnico corintiano também elogiou muito a entrada dos jogadores mais experientes no segundo tempo de jogo. Depois de ser dominado na primeira etapa, o time corintiano voltou melhor para o segundo tempo com os jogadores.

"No primeiro tempo não jogamos bem, quando tivemos uma melhorada, saiu o gol deles. O segundo tempo foi outro jogo, fiz mudanças pelo o que observei do jogo e jogamos para merecer empate, ficamos mais próximos do que eles do segundo. No final do jogo, tiveram chances, ficou aberto."

Luxemburgo comentou também sobre a última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Corinthians já está eliminado da competição, porém, ainda briga com o Liverpool-URU por uma vaga na Sula-Americana.

"Com respeito a Sul-Americana, vamos resolver com calma para ver a equipe que vai jogar. Não sou presidente do Corinthians, mas a minha ideia é ter a semana com os jogadores que vão enfrentar o Bragantino. A ideia é colocar os jogadores que não estão atuando e preservar técnica e fisicamente os jogadores para o Bragantino e Copa do Brasil"

Próximos Confrontos

O próximo jogo do Corinthians é válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, Quarta-Feira (28), às 21h30. Pelo Brasileiro, o time paulista volta apenas dia 2 de julho para enfrentar o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.