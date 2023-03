Corinthians vence Athletico e segue invicto no Brasileirão Feminino

Ninguém para o Timão! Em confronto válido pela 5º rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu o Athletico neste domingo (26) no Nogueirão e venceu por 1 a 0, com gol da meia Luana Bertolucci.

Com a vitória, o Corinthians segue 100% na competição, com 15 pontos, tendo três a mais que o Flamengo e São Paulo, equipes na segunda e terceira colocação, respectivamente. Além disso, a equipe paulista em um saldo assustador de 28 gols positivos.

Já o Athletico, segue com campanha bem abaixo do esperado e com o alerta ligado. A equipe paranaense tem apenas quatro pontos em cinco partidas, uma posição acima da zona do rebaixamento, que conta com Ceará, Real Ariquemes, Kindermann e Real Brasília, sendo o último com apenas um ponto a menos.

O confronto

O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, criando mais oportunidades, mas, apenas aos 34'. Ju Ferreira soltou um canudo de fora da área e a bola passou tirando tinta da trave do gol paranaense.

O Athletico chegou com perigo aos 49', já na reta final do primeiro tempo. Thayslane ficou com a bola sem marcação, que finalizou cruzado, assustando a meta adversária. Aos 61', Jhenifer soltou uma bomba de primeira e quase marcou um golaço para o Timão. A bola saiu com perigo.

O gol do Corinthians não demorou muito. Aos 13' do segundo tempo, Luana Bertolucci cobrou falta com categoria, a barreira não purou e a bola morreu no fundo do gol.

Foto: Divulgação/Corinthians

Aos 16', Gabi Portilho carregou pela esquerda e mandou um foguete cruzado. Thaís Helena voou e fez um milagre. O time paulista seguiu no ataque, mas sem construir grandes oportunidades e administrando o resultado até o apito final.

Próximas partidas

As equipes voltam a focar no Campeonato Brasileiro na próxima rodada, onde o Athletico joga na sexta-feira (31), às 18h45, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. O Corinthians só entra em campo novamente no domingo (02), às 20h, contra o Palmeiras, no clássico paulista.