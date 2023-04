Corinthians recebe Remo em busca de classificação heroica

Na noite desta quarta-feira (26), às 21h30, o Corinthians irá receber o Remo em partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time paulista saiu derrotado por 2 a 0 no Mangueirão. Para a segunda partida, só a vitória por pelo menos dois gols de diferença interessa para o Corinthians. A equipe do Pará, por sua vez, tentará sobreviver à temida atmosfera da Neo Quimica Arena para se manter na competição.

O Corinthians chega para o confronto após ser derrotado no Domingo (23) pelo Goiás, por 3 a 1, fora de casa, na estreia do técnico Cuca a frente do time, em jogo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Para o jogo desta quarta-feira, a equipe precisará superar o momento complicado na temporada, e vencer o Remo por 3 gols de diferença caso queira se classificar direto para a próxima fase da Copa do Brasil. Fora de campo, o time atravessa um momento turbulento pelos resultados da equipe em campo, e pelo anúncio do novo treinador, Cuca, que tem passado nebuloso envolvendo crime de estupro.

O Remo por sua vez vem de empate nas semifinais do campeonato paraense, ou o "Parazão", contra o Cametá por 1 a 1, na sexta-feira (21). O segundo maior campeão paraense chega a Neo Quimica Arena podendo até perder por um gol de diferença para se classificar.

Cuca deve mudar time para jogo decisivo contra o Remo

O técnico ainda tem a ausência de Fagner e Pedro, ambos por lesão. Rafael Ramos, que estava em transição, não se recuperou a tempo e não irá para o jogo, para o lugar dele deve ir Du Queiroz.

Provável escalação: Cássio; Du Queiroz, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Marcelo Cabo deve mandar a campo a mesma equipe que venceu no jogo da ida

​​​​​​​A equipe paraense que venceu o Corinthians no jogo de ida, não deve ter alterações para o jogo de volta.

Provável escalação: Vinicius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Pablo Roberto, Galdezani e Richard Franco; Pedro Vitor e Muriqui

Arbitragem

​​​​​​​Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG-Fifa)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa)

Assistente 2: Marcyano da Silva Vicente (MG)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)