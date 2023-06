Avaí empata com Londrina e segue na zona de rebaixamento da Série B

Em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão Série B, Avaí e Londrina empataram por 0 a 0 na Ressacada, acumulando quatro rodadas sem vitórias.

Os mandantes tiveram volume de jogo com 21 finalizações ao todo, mas faltou pontaria para o Avaí, que acertou o alvo apenas quatro vezes. O Londrina chegou cinco vezes ao gol, com dois chutes certos.

A principal oportunidade de gol veio no último lance, depois que Lucas Coelho testou firme na rede a favor do Londrina, só que a arbitragem detectou impedimento e cancelou o que seria o gol da vitória.

Avaí buscou o ataque desde o início

Pressionado em busca pela vitória após duas derrotas seguidas e um empate, o Avaí tomou mais iniciativa nos minutos iniciais e chegou com perigo logo aos 7' após cobrança de escanteio. A bola voltou para o campo de defesa e Natanael arriscou de longe.

Na sequência, o Londrina conseguiu responder com perigo no passe errado de Waguinho. Paulinho Moccelin avançou e chutou firme para o gol, mas Alexander fez boa defesa, parando no goleiro Alexander. Os catarinenses responderam pela direita com Patiño, mas Lucas Frigeri evitou o gol.

Após jogo travado no meio-campo, o Londrina voltou ao perigo aos 34'. Natanael cruzou na área e Patiño girou em cima da marcação para finalizar, mas o chute saiu bloqueado no momento de maior perigo do primeiro tempo.

Antes do intervalo, ainda houve tempo para Diego Jardel assustar Alexander em cobrança de falta direto para o gol, nos acréscimos. O goleiro espalmou e garantiu o 0 a 0 no intervalo.

Londrina teve as melhores chances no contra-ataque

Para a etapa complementar, o Avaí apostou na entrada do atacante Dentinho no lugar de Gustavo Santos. A alteração deu maior dinamismo ao lado ofensivo catarinense, que priorizou o lado esquerdo, onde encontrou mais espaço.

Aos 20', os catarinenses chegaram novamente com perigo na bola parada. Após cobrança de lateral, a bola sobrou na área para Waguinho ajeitar na medida e Andrey finalizar, só que a bola passou ao lado da rede.

O Londrina tentou responder no contragolpe, mas Alexander saiu do gol e fez bela defesa, evitando maiores sustos. Logo após o lance, o atacante Lucas Coelho foi acionado no lugar odo meia Diego Jardel, deixando a equipe visitante mais ofensiva.

Após as mais de 20 finalizações durante o jogo, a maior emoção ficou marcada nos acréscimos. Após troca de passes na intermediária, Natanael finalizou por cima do gol com perigo. O lance originou um contragolpe do Londrina aos 49', onde Lucas Coelho testou firme para o fundo e concluiu, mas o lance.

Sequência

As equipes voltam à campo para a 14ª rodada da Série B durante a semana. O Avaí visitará o Ceará na quarta-feira (28), às 19h, enquanto o Londrina terá pela frente o Juventude, no mesmo dia, às 21h30.