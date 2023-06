Palmeiras busca renovação com Marcos Rocha

O Palmeiras busca renovar o contrato de Marcos Rocha. O vínculo com o lateral-direito se encerra em dezembro deste ano e, a partir de julho, o jogador de 34 anos já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Outros dois jogadores também vivem a mesma situação contratual do lateral: Marcelo Lomba e Jailson, podendo assinar em breve um contrato prévio com outros clubes.

Há, porém, um grande otimismo dentro do clube para que as partes cheguem a um acordo paqra renovação. O Verdão deve fazer uma proposta válida até o final de 2024 para o experiente jogador palestrino continuar fazendo parte da equipe de Abel Ferreira.

Um dos líderes do elenco, Marcos Rocha não atua há mais de um mês, quando sofreu um edema na coxa esquerda, durante o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, no Mineirão, em partida válida pelo Brasileirão. O jogador já iníciou o processo de transição entre a parte física e técnica, estando cada vez mais próximo de um retorno as partidas.

O camisa dois vem sendo substituído por Mayke, que vem fazendo grandes atuações e se tornando um dos pilares da equipe que disputa a liderança geral da Copa Libertadores nesta quinta-feira, diante do Bolívar, no Allianz Parque.

O Palmeiras apresentará proposta de renovação contratual para o atleta nos próximos dias. O clube deve manter as bases salariais do jogador buscando a manutenção do lateral no elenco até dezembro de 2024. O Botafogo também tem inetresse em contar com o futebol de Marcos Rocha para a próxima temporada.

Marcos Rocha chegou ao Palmeiras em 2018. Desde então, o lateral-direito de 34 anos já disputou 254 partidas pelo clube, com sete gols marcados e dez títulos conquistados, sendo eles duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2018 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023) e três Paulistas (2020, 2022 e 2023).