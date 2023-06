Botafogo vence Palmeiras e se distância na liderança do Brasileirão

O Botafogo é mais líder do que nunca! Na tarde deste domingo (25), a equipe carioca foi ao Allianz Parque e venceu o então vice-líder Palmeiras por 1 a 0, pela 12ª rodada do Brasileirão, com gol do artilheiro Tiquinho Soares.

O Fogão nunca havia vencido o Verdão no Allianz Parque e, com a vitória, derrubou o rival para a terceira colocação. A partida contou com um domínio da equipe alviverde. Gustavo Gómez cehgou a mmarcarem lance anulado pelo VAR, enquanto Raphael Veiga desperiçou penalidade máxima, fechando assim a vitória por vantagem miníma do líder do campeonato.

PRIMEIRO TEMPO:

Foto: Divulgação/Brasileirão

O Palmeiras teve mais posse de bola, chances criadas e oportunidades de ir para os vestiários com a vitoória, mas não contava com que Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão, fossde agir em sua casa. Visitante indigesto, o Botafogo teve poucas chances na primeira etapa. Em uma delas, o camisa nove aproveitou sobra na entrada da área e, com uma bomba de perna esquerda, marcou aos 27 minutos. O Verdão teve a chance de pelo menos empatar, mas o gol marcado por Gustavo Gómez foi anulado por impedimento pelo árbitro de vídeo.

SEGUNDO TEMPO:

Na segunda etapa, o Verdão se mandou com tudo para buscar o empate. Com amis volume de jogo, o Palmeiras chegou mais na área e teve boas oportunidades. A melhor delas foi aos 36 minutos, quando Raphael Veiga desperiçou a cobrança de penâlti batendo para fora.O Fogão abusava do contra-ataque e quase ampliou com boas chegadas de Victor Sá e Luís Henrique. A equipe de Luís Castro soube aguentar a pressão palestrina e vltar para casa com mais três pontos na bagagem.

SITUAÇÃO NA TABELA:

Foto: Divulgação/Botafogo

Com a vitória, o Botafogo cehgou aos 30 pontos e, agora, tem sete de vantagem para o Grêmio, novo vice-líder. Estacionado nos 22 pontos, o Palmeiras caiu para a terceira colocação, podendo terminar a rodada em quarto lugar caso o Flamengo vença o Santos, na Vila Belmiro.

PRÓXIMOS JOGOS:

O Palmeiras volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (29), às 21h, contra o Bolívar, no Allianz Parque, em confronto que vale a liderança do seu grupo na Copa Libertadores. No mesmo dia e horário, o Botafogo enfrenta o Magallanes-CHI, no estádio Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana.