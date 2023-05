Waguininho volta a marcar após três meses e evita derrota do Avaí para líder Vitória

Em duelo de times com início de Série B muito distintos, o Avaí buscou empate com o líder Vitória neste sábado (27), no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Welington Nem abriu o placar para o Rubro-negro, e Waguininho decretou o placar final de 1 a 1, pela nona rodada da competição.

Vitória aproveita erro do Avaí para sair na frente

O primeiro tempo começou sem muitas emoções, até que um lance aos 18 mudou o jogo. Após saída errada de Ygor Vinhas, Wellington Nem tabelou com Tréllez e deu lindo chute de fora da área para abrir o placar para o Vitória, que, mesmo com vários desfalques no ataque, passou a assustar mais depois de fazer o gol.

Depois disso, o Avaí, ainda mais pressionado, demorou a se encontrar, e o Vitória teve chances para ampliar. Aos 23, Wellington Nem encheu o pé em cobrança de falta de fora da área e carimbou o travessão. Na sequência, Marco Antônio ficou de frente para o goleiro, mas Vinhas salvou. Dois minutos depois, Railan ficou com rebote na entrada da área, limpou para o pé esquerdo e bateu com perigo, sobre o gol.

Aos poucos, mesmo ainda desorganizado, principalmente na defesa, o Avaí conseguiu reequilibrar a partida. Os donos da casa também criaram chances e terminaram até com mais finalizações (10 a 8). A primeira boa oportunidade do Leão veio aos 33, quando Rafael Gava trouxe da direita para dentro e bateu rasteiro de fora da área. A bola desviou e passou perto do gol do Vitória.

Os baianos, com espaços cedidos pelo Avaí, mesmo com o crescimento do rival, seguiram conseguindo criar. Aos 36, Railan fez boa jogada individual após aparecer com espaço pela direita, limpou e chutou forte, mas a bola desviou e subiu.

Na reta final, o Avaí perdeu duas boas chances para ir para o intervalo com o empate. Aos 41, Gustavo apareceu bem dentro da área após passe de Rafael Gava, achou espaço e bateu no canto, mas Lucas Arcanjo evitou o empate. Nos acréscimos, após cruzamento de Dentinho da direita, a bola foi mal cortada e sobrou para Rafael Gava, que girou batendo. O goleiro do Vitória, porém, salvou outra vez.

Avaí busca o empate no 'abafa'

Para a etapa final, Gustavo Morínigo colocou o Avaí mais à frente, com Júlio César no lugar do volante Xavier. Já Léo Condé perdeu o goleiro Lucas Arcanjo com lesão e precisou colocar o reserva Dalton. Além disso, Zeca substituiu Railan, que sentiu um mal estar no intervalo.

Diferente da primeira etapa, o domínio do segundo tempo foi total do Avaí, que finalizou dez vezes, contra apenas um chute do Vitória. Mesmo sem muitos argumentos ofensivos, os donos da casa ocuparam o campo de ataque e buscaram o gol até o fim.

Aos 14, depois de cobrança de falta lateral de Rafael Gava, Dalton saiu mal e Roberto subiu livre para cabecear, mas bola quicou e foi por cima. Morínigo fez mais alterações tentando aumentar a produtividade do Avaí, que seguiu atrás da reação.

Aos 39, Natanael cruzou com perfeição da esquerda e encontrou Waguininho, que cabeceou bem e marcou seu sexto na temporada, o primeiro desde fevereiro, igualando o placar em Florianópolis e punindo a passividade do Vitória. Este foi o primeiro gol do Avaí em três jogos sob o comando de Morínigo.

Mesmo após o empate, o Avaí seguiu em cima e, no último minuto, quase conseguiu a vitória. Felipinho dominou cruzamento de Natanael na área e chutou no canto, mas Dalton caiu e segurou.

Classificação e próximos jogos

Com oito pontos, o Avaí segue na 16ª colocação, mas pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Já o Vitória lidera a competição com 19 pontos e torce contra o Vila Nova, que visita a Ponte Preta neste domingo (28), para se manter em primeiro lugar.

O Avaí volta a atuar no próximo sábado (3) contra o Juventude, às 16h, em Caxias do Sul. Já o Vitória joga na sexta-feira (2) diante do Ituano, em Salvador, às 21h30.