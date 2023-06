Nenê brilha e comanda vitória do Juventude sobre Avaí na Série B

Com dois gols de Nenê e um do artilheiro Rodrigo Rodrigues, o Juventude fez 3 a 2 sobre o Avaí neste sábado (3), no Alfredo Jaconi. Esta foi a quarta vitória consecutiva do Jaconero, que manteve o 100% de aproveitamento desde a contratação do técnico Thiago Carpini

Nenê desequilibra

O Juventude começou o jogo pressionando. Antes do primeiro minuto de partida, Kelvyn aproveitou rebote na área e bateu forte para defesa com o pé de Ygor Vinhas. Na jogada seguinte foi e vez de Rodrigo Rodrigues arriscar de fora da área e o goleiro pegar no canto. O camisa 9 teve outra oportunidade, se antecipando ao zagueiro após cruzamento de Reginaldo, mas a bola passou pela linha de fundo.

A pressão jaconera deu resultado aos 16. Alan Ruschel fez cruzamento perfeito da esquerda para Rodrigo Rodrigues, que chegou batendo de primeiro para abrir o placar e marcar. O Avaí chegou ao empate com Modesto, de cabeça, aproveitando bola na pequena área sem chances para Thiago Couto. Depois disso, o Leão teve seu melhor momento no jogo e chegou a assustar com Gustavo, que parou no goleiro.

Quem marcou antes do intervalo, porém, foi o Juventude. Aos 39, Reginaldo cruzou da direita, Rodrigo Rodrigues tentou a conclusão e a bola sobrou para Nenê. De fora da área, o camisa 77 concluiu, a bola desviou na defesa e entrou no cantinho.

Logo aos 21 segundos da etapa complementar, Dentinho, que tinha entrado no intervalo, arriscou cruzado de fora da área e acertou o canto direito de Thiago Couto, empatando para o Avaí. O Ju reagiu na sequência, com chute de Kelvyn que Ygor Vinhas defendeu. No minuto seguinte, Reginaldo levantou na área e, por pouco, David não chegou para marcar.

Após cruzamento da esquerda, David serviu para Rodrigo Rodrigues, que concluiu, mas o zagueiro Alan Costa salvou de carrinho. Mas aos 14 o Jaconi foi palco de um golaço. Nenê cobrou falta no ângulo de Ygor Vinhas, sem nenhuma chance para o goleiro catarinense: 3 a 2.

O camisa 77 por pouco não fez o terceiro dele. Nenê recebeu ótimo passe de Rodrigo Rodrigues, soltou a bomba cruzada e Ygor Vinhas espalmou no canto direito. O Avaí tentou o empate em bola cruzada na área, mas Thiago Couto estava lá para fazer firme defesa. O Ju ainda teve um gol anulado de Nenê, por impedimento. Na reta final, o Leão ainda teve Eduardo expulso com segundo amarelo após chutar uma bola para longe.

Sequência da competição

O próximo jogo do Juventude pela Série B do Campeonato Brasileiro será na quinta-feira (8). O time de Thiago Carpini viaja até Santa Catarina onde enfrenta o Criciúma, às 16h, no estádio Heriberto Hülse, pela 11ª rodada. A equipe gaúcha está em nono, com 15 pontos.

Já o Avaí, que segue em fase ruim, está em 17º, com oito. O Leão tem duelo duro na próxima quarta-feira (7) diante do Sport, na Ilha do Retiro, às 19h.