ABC vence confronto direto fora de casa e aumenta crise do Avaí na Série B

No duelo entre os dois piores times da Série B 2023, o ABC fez 2 a 0 no Avaí, fora de casa, e se aproximou de uma saída da zona de rebaixamento. Júnior Todinho e Fábio Lima marcaram os gols do time potiguar no estádio da Ressacada, em jogo válido pela 15ª rodada.

ABC na frente

Com uma escalação diferente e um meio-campo mais povoado, o Avaí teve a posse de bola no primeiro tempo (57%), mas a criatividade faltou. Por outro lado, o ABC de Allan Aal aproveitou as deficiências do rival para criar chances e foi superior no primeiro tempo em Santa Catarina.

A primeira boa chance dos potiguares veio aos 12. Após cobrança de escanteio de Matheus Anjos, Afonso desviou de cabeça e a bola bateu caprichosamente na trave. O ABC fechou a partida com o dobro de finalizações (seis a três), e o Avaí não chegou a acertar o gol de Simão nenhuma vez.

Aos 17, após ótima jogada prla direita, Fábio Lima cruzou e Todinho cabeceou bem, parando apenas em grande intervenção de Alexander. Cinco minutos depois, Fábio Lima recebeu grande lançamento de Wallace e apareceu nas costas da defesa do Avaí, mas o goleiro saiu bem e atrapalhou a finalização, que foi para fora.

O Avaí conseguiu ocupar o campo de ataque e teve chances na bola parada por um tempo entre os 20 e 30, mas a chance mais perigosa foi em um cruzamento de Felipinho que quase foi na direção do gol. Para piorar a situação dos mandantes e aumentar a pressão vindo das arquibancadas, aos 38, após saída errada do Eduardo, Wellinton carregou e soltou para Júnior Todinho,, que saiu na frente do goleiro e tirou de Alexander para fazer 1 a 0.

Leão perde chances e leva o segundo

Gustavo Morínigo promoveu duas alterações logo no retorno para o segundo tempo, com as entradas de Modesto e Igor Dutra nas vagas de Jean Cleber e Andrey, modificando o posicionamento de Felipinho e Patiño, e aumentando a presença do Avaí no ataque.

O Leão viveu um bom momento no jogo, mas não foi capaz de vencer a defesa alvinegra. Aos 7, depois de chutão do goleiro, Patiño protegeu e deu grande passe para Felipinho, que saiu na cara do gol, mas chutou cruzado para fora.

Já aos 13, após cruzamento de Waguininho, Felipinho chutou e foi travado. No rebote, ele tentou se bicicleta e mandou com perigo, sobre o gol. Dois minutos depois, após ótima ação pela direita, Igor Inocêncio cruzou e a defesa afastou parcialmente. Na sequência, Rafael Gava encheu o pé, mas parou em Simão.

O gol de empate parecia questão de tempo, mas o ABC fez valer a sua estratégia e matou o jogo aos 25. Fábio Lima recebeu grande lançamento com espaço na direita, driblou Felipe Silva e tocou no contrapé de Alexander para fazer 2 a 0.

Depois de sofrer o segundo gol, cada vez mais pressionado pela torcida, o Avaí se perdeu e passou a jogar um futebol cada vez mais aleatório. A única boa chance até o fim da partida veio aos 35, quando após cruzamento da direita, Modesto brigou dentro da área e conseguiu finalizar, em cima de Simão. Com tranquilidade, o ABC segurou a vitória em Floripa e aumentou ainda mais a crise do Leão, que celebra o centenário daqui a dois meses.

Classificação e próximos jogos

Sem vencer sob o comando de Morínigo - cinco empates e quatro derrotas -, o Avaí fecha a rodada em 19º lugar, com 11 pontos, apenas um acima do ABC, que fica a dois do Tombense, primeiro time fora do Z-4.

O Avaí volta a atuar em casa no próximo sábado (8) diante da Ponte Preta, novamente às 17h. No mesmo dia, às 15h30, o ABC encara outro catarinense, o Criciúma, no Frasqueirão, em Natal.