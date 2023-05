Atletico-GO não sai do zero com Avaí e perde chance de assumir ponta da Série B

Na noite desta sexta-feira (19), Atlético-GO e Avaí empataram sem gols no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela sétima rodada da Série B. A partida marcou a estreia do técnico Gustavo Morínigo no Leão da Ilha.

Começo equilibrado

O jogo começou bastante equilibrado, com ambas equipes tendo oportunidades. Porém, o Atlético-GO pouco a pouco conseguiu mais a posse de bola, enquanto o Avaí mantinha uma postura mais cautelosa.

As primeiras chances mais claras, porém, foram do Leaõ. Aos 13, o volante Xavier teve boa chance quando chutou da entrada da área, no rebote. Dentinho bateu cruzado, e Ronaldo fez a defesa. Na sequência, Thales recebeu lançamento na ponta direita e ajeitou de cabeça para Dentinho, que soltou uma bomba, e Ronaldo espalmou.

Já o Dragão acordou e conseguiu incomodar na reta final, com Rhaldney que chutou da entrada da área, e Ygor Vinhas rebateu de forma estranha. Aos 40, Igor Torres cruzou, e a bola ia chegando perigosamente até Luiz Fernando na segunda trave, Thales fez corte adiantado.

Nada de gols

A partida recomeçou com algumas alterações por parte do Dragão, com as entradas Airton e Kelvin nos lugares de Bruno Tubarão e Igor Torres. As alterações permitiram que Luiz Fernando atuasse mais centralizado, mas sem tanto perigo. Já o Avaí, conseguiu chegar com Dentinho que cruzou para Vitinho e Ronaldo fez boa defesa. O Dragão respondeu com Matheus Régis, que bateu cruzado, e Ygor Vinhas defendeu.

Aos 39, o goleiro do Avaí fez defesa providencial em chute cruzado de Kelvin. O Leão ainda teve boa chance no último lance, quando Gustavo Santos cruzou e Ricardo Bueno quase conseguiu completar para o fundo das redes.

Classificação

Com o resultado, o Dragão perde a chance de assumir a liderança e fica com 15 pontos, na segunda colocação, porém, correndo risco de ser ultrapassado. Já o Avaí, com sete pontos, está em 14° na tabela e torce contra CRB, Sampaio Corrêa e Ponte Preta para não perder posições e entrar na zona de rebaixamento nesta rodada.

Próximos jogos

O Dragão volta a campo nesta quarta-feira (24), em Caxias do Sul, as19h, contra o Juventude. O Leão volta a campo terça-feira (23), novamente fora de casa, às 21h30, contra o Novorizontino.