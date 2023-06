CRB e Ituano empatam no Rei Pelé pela Série B

CRB e Ituano fizeram um jogo movimentado nesta quarta-feira (21), resultando no empate por 2 a 2, no Estádio Rei Pelé, pela 13ª rodada da Série B. Renato e João Paulo anotaram para os alagoanos. Paulo Victor e Quirino foram buscar o empate na etapa final para os paulistas.

Ituano marca, CRB reage e vira o jogo

O jogo começou movimentado, com o Ituano sendo superior e se impondo, abrindo o placar logo aos 13, com Paulo Victor, após jogada de Hélio Borges pela direita, ele bateu cruzado e Diogo Silva não segurou. No rebote, Paulo Victor se atirou na bola e desviou para o gol.

Na sequência, o Galo ainda poderia ter feito mais, com Paulo Victor cabeceou, Diogo Silva voltou a dar rebote e Viniegra, na pequena área, conseguiu fazer o mais difícil e finalizar para fora.

O CRB, por sua vez, passou a equilibrar a partida e passou a controlar as ações do jogo, chegando pelo lado direito em cruzamentos. Aos 34, Guilherme Romão recebeu na esquerda e rolou para o meio da área, onde Renato apareceu para mandar para o fundo do gol e deixar tudo igual. Na sequência, João Paulo puxou um ótimo contra-ataque, rolou para Renato e recebeu de volta antes de limpar o goleiro e virar o jogo.

Os donos da casa chegaram a marcar o terceiro, novamente com Renato, mas o gol foi anulado por impedimento. A equipe ainda criou mais oportunidades até o fim da primeira etapa, mas sem boas finalizações.

Tudo empatado

A etapa final recomeçou quente, com ambas equipes se impondo e mostrando jogo. Aos quatro minutos, Falcão bateu cruzado e levou certo perigo ao gol do Ituano. Na sequência, Felipe Saraiva, finalizou de fora da área e Diogo Silva espalmou pra frente, bastante estranho, mas, para sua sorte a zaga do CRB estava atenta.

Aos 12, Renato, do Galo, bateu com bastante força de fora da área e Jefferson Paulino espalmou para fora. Na sequência, Juninho Valoura cobrou escanteio no segundo poste e Falcão cabeceou no canto. Paulino salvou outra vez o Ituano. O jogo seguiu quente, e nenhum lance passava despercebido, já que os goleiros estavam focados.

Aos 21, o Ituano deixou tudo igual, com Quirino que recebeu de Felipe Saraiva, passou fácil por Anderson Conceição e bateu cruzado, entre o goleiro e a trave, marcando o 2 a 2. O CRB ainda ficou no "quase" aos 40, quando João Paulo cruzou pra trás, por baixo, e Longuine finalizou pra fora.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o CRB e Ituano chegaram a 15 pontos na Série B e ganharam uma posição. O time alagoano é o 13º, e os paulistas estão em 12º lugar. A 13ª rodada, no entanto, ainda está começando e eles ainda podem ser ultrapassados.

Próximos Jogos

O CRB volta a jogar na próxima terça-feira (27), às 19h, visita o Criciúma no Estádio Heriberto Hulse. Já na quarta-feira (28), o Ituano recebe a Ponte Preta no Estádio Novelli Júnior, às 21h30.