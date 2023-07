Calleri irá desfalcar São Paulo em Choque-Rei na Copa do Brasil

O atacante Calleri será desfalque do São Paulo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (05), na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em tratamento no Reffis Plus desde o duelo contra o Tigre, na última terça-feira, a comissão técnica tricolor vê como improvável a recuperação do camisa nove para o clássico de amanhã.

O argentino se lesionou em partida contra o Tigre, pela Copa Sul-Americana, e tem feito sessões de tratamento diárias. Contra o Fluminense, sábado, pelo Brasileiro, foi substituído por Juan.

Calleri não participou do treino de segunda-feira com o restante do elenco e tem presença descartada para o clássico de amanhã. O técnico Dorival Júnior trabalha com duas opções para substituir o jogador. São elas az entradas dos atacantes Juan ou Marcos Paulo. Ambos vem ganhando espaço com o comandante desde sua chegada ao Morumbi.

Além de Calleri, Dorival também terá a baixa do zagueiro Beraldo, que se lesionou em uma sessão de treinamento na semana passada e também não está recuperado.

Ao todo, o comandante terá uma lista de 12 desfalques para o duelo contra o Palmeiras, às 19h30, com presença da torcida tricolor no Morumbi. Ao todo, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para o primeiro capítulo do clássico que definirá um dos quatro semifinalistas da Copa do Brasil.