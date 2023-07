Desfalcados de seus craques, São Paulo e Fluminense se enfrentam no Morumbi

Em duelo tricolor, o São Paulo recebe o Fluminense no Morumbi, neste sábado, às 16h, em jogo válido pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O tricolor paulista defende larga vantagem jogando em casa contra o tricolor carioca.

Calleri não se recupera de lesão e se junta a longa lista de desfalques

Após a vitória por 2 a 0 contra o Tigre, em casa, pela Copa Sul-Americana, o tricolor garantiu sua classificação para a fase mata-mata da competição. Pelo Brasileirão, o time despencou na tabela após três derrotas em quatro partidas e ocupa a décima primeira colocação.

Para a partida, Dorival Junior não deve contar com Beraldo e Calleri, lesionados, e Caio Paulista, que tem contrato com o Fluminense. Estes três se juntam a longa lista de desfalques da equipe composta por: Ferraresi, Talles Costa, Moreira, Igor Vinícius, Galoppo, Erison, Alexandre Pato e Michel Araújo.

Provável escalação: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor e Wellington Rato (Rodriguinho); Luciano e Juan (David).

André e Fernando Diniz são os grandes desfalques da equipe carioca

O Fluminense chega para o confronto após empatar em 1 a 1 com o Sporting Cristal e se classificar para as oitavas de final da Libertadores, o mau momento da equipe gerou vaias da torcida após o apito final no jogo contra o time peruano.

Para a partida deste sábado, Eduardo Barros irá comandar a equipe, visto que Fernando Diniz vai cumprir suspensão, o técnico do tricolor se junta a Nino e Manoel (suspensão), David Braz e André (dores musculares), Alexsander (coxa direita) e Jorge (joelho direito).

​​Provavel escalação: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Andrade, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso e Arias; Keno e Cano.

Público esperado e histórico do confronto

Até ontem, as redes sociais do time mandante havia divulgado que foram comercializados mais de 42 mil ingressos, portanto, a expectativa é que o Morumbi receba um bom público, mas não tenha lotação máxima.

No histórico do confronto, o São Paulo jogando em casa possui ótima vantagem. Foram 56 partidas ao total, com 33 vitórias da equipe paulista, 13 empates, e 10 vitórias dos cariocas. No geral, são 103 partidas, com 44 vitórias do Soberano, 24 empates, e 35 vitórias do tricolor carioca.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)