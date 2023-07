Botafogo-SP vence na estreia do novo técnico e encerra sequência de vitórias do Guarani

Na noite desta segunda-feira (3), Botafogo-SP e Guarani se enfrentaram no Estádio Santa Cruz, pela 15ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida marcou a estreia do técnico Marcelo Chamusca, o Pantera fez 1 a 0 no Bugre, vencendo a segunda partida seguida na Série B do Brasileiro. Salatiel marcou o único gol do jogo, aos 22 minutos, com um cabeceio certeiro no alto que não deu chances para o goleiro Pegorari.

Do lado do Bugre, foi a primeira derrota em três jogos sob o comando de Umberto Louzer (o técnico estava 100% até então).

Triunfo dos mandantes

Tivemos um jogo muito fraco no geral, especialmente no primeiro tempo, quando o Botafogo-SP criou apenas duas chances de perigo, com Salatiel e depois com Luiz Henrique. Enquanto o Guarani só teve uma chegada ofensiva, um chute de longe do atacante Bruninho.

Depois do intervalo, a partida ficou mais aberta. O Pantera tomou a iniciativa e pressionou os visitantes até abrir o placa, aos 22 minutos. Logo depois o meio-campo Mantuan quase ampliou, aos 32 minutos. O Bugre quase empatou no finalzinho, após batida do atacante João Victor, Matheus Albino fez uma grande defesa, garantindo mais três pontos pro time da casa.

Classificação

O resultado fez com que os times trocassem de posição na tabela. Com 24 pontos, o Botafogo-SP assume a oitava colocação, deixando o Guarani em nono, 22 pontos.

Agenda

O Botafogo-SP volta a campo na sexta-feira, contra o Ceará, às 21h30, no Castelão. Já o próximo compromisso do Guarani está marcado para sábado, quando, às 11h, encara o Londrina, no Brinco de Ouro.