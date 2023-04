Renato Portaluppi valoriza vitória, mas pontua: "Não tivemos tempo para treinar"

Grêmio e Santos se enfrentaram neste domingo (16), em partida de estreia pelo Brasileirão 2023, no Alfredo Jaconi, já que o tricolor gaúcho cumpre punição por conta de briga de torcida ainda na Série B do ano passado. O time de Porto Alegre venceu a partida por 1 a 0 em partida difícil. Suárez também perdeu pênalti e chegou a três desperdiçados de cinco cobranças.

O técnico da equipe tricolor, Renato Portaluppi, valorizou a vitória e reclamou do calendário brasileiro, e também demonstrou alivio por ter a próxima semana cheia para poder treinar.

"As dificuldades vão aparecendo, principalmente se tratando de campeonato brasileiro, se tratando que nós temos vários jogadores no departamento médico. Você falou que a equipe teve pouco tempo para treinar, mas a verdade é que a equipe não teve tempo para absolutamente nada. Mas o mais importante é que a equipe conseguiu iniciar a competição bem."

O treinador foi perguntado sobre a escassez de contratações jogadores no clube.

"Querer jogador eu quero, mas eu entendo o lado financeiro do clube. O nosso maior problema são as lesões, essa semana vamos tratar de tirar mais alguém de lá."

O treinador aproveitou a coletiva, depois de ter sido perguntado, para exaltar e sair em defesa do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que fez mais uma boa partida pela equipe gaúcha.

“O Diogo Barbosa fez uma grande partida contra o Caxias também, nós temos que acabar com as críticas pessoais, os atletas ficam marcados, por uma partida ou outra, às vezes a imprensa pega no pé de mais.”

Ainda seguindo a linha de defender seus jogadores, Renato defendeu Suarez, o qual perdeu mais uma penalidade na partida de hoje.

"Ele tem treinado bem, tem treinado com confiança durante a semana. Às vezes o treinador tem que conversar com o jogador no vestiário, não vou fazer isso em público, mas a gente vai acertar isso aí, e ninguém questiona a qualidade do Suárez."

O Grêmio volta a campo no próximo sábado (22), quando visita o Cruzeiro em Minas Gerais, às 21h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.