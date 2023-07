Fernandinho reconhece partida abaixo e conta com fator casa para reverter resultado

Na noite desta quarta-feira (05), em duelo válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico visitou o Flamengo, no estádio do Maracanã.

Apesar de ter aberto o placar no início do primeiro tempo com Canobbio, o Furacão viu a equipe do Flamengo virar o jogo na segunda etapa, com gols de Pedro e Bruno Henrique. Assim, o Rubro-Negro, mandante, saiu vitorioso com o placar de 2 a 1.

Palavras do Capitão

O experiente jogador Fernandinho destacou que o confronto segue aberto para a segunda partida.

“A decisão está aberta. Temos condições de reverter na Arena. Fizemos um gol no início. Claro que, com a qualidade do time deles, vieram para cima. Não conseguimos manter a posse de bola devido às circunstâncias, mas acredito que fizemos um bom jogo, postura defensiva bem organizada.”

O voltante ficou na bronca com o pênalti marcado para o Flamengo no Maracanã, se referindo ao lance como "duvidoso".

​​​​​​​

“Tomamos um gol de pênalti um pouco duvidoso. Depois, uma bola parada. Mas o time se comportou bem. É um resultado que a gente pode reverter lá em Curitiba. Vamos trabalhar esta semana pensando nisso”, completou.

Próximo confronto

​​​​​​​Antes da segunda partida decisiva pela Copa do Brasil, o Athletico-PR, joga no domingo (09), às 18h30, conta o Fortaleza, partida válida pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro.