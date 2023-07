Wesley Carvalho valoriza reação do Athletico: "Sentimos que podíamos virar"

O técnico Wesley Carvalho valorizou a recuperação do Athletico-PR no empate por 2 a 2 contra o Palmeiras na Ligga Arena, pelo o Campeonato Brasileiro.

Neste domingo (02), o Furacão saiu atrás com desvantagem de dois gols, mas, com Vitor Bueno e Vitor Roque, buscou um empate heróico em casa.

"O jogo começou estratégico, conseguimos resolver algumas coisas, outras não. Tínhamos que buscar o resultado sem bagunçar. Depois do nosso primeiro gol, sentimos que podíamos virar o jogo", disse o comandante.

Wesley também foi questionado sobre as mudanças que promoveu na equipe para buscar o empate.

"Pensamos em melhorar a capacidade de construção por dentro para sair do laço do Palmeiras. A gente não conseguia quebrar esses blocos de marcação, demoramos um pouco pra entender isso em campo. Conseguimos fazer isso melhor, também com bolas longas e voltar para o jogo com essa estrutura".

Para o comandante, o Furacão tem tudo para fazer mais uma grande partida na próxima quarta-feira (5), no Maracanã, pela Copa do Brasil:

“Chegamos bem para o mata-mata. Vamos enfrentar uma equipe de grande tradição. Espero que seja mais um grande jogo. Ouvi pessoas dizendo que o jogo de hoje foi um dos melhores do campeonato. Quando o público vem ao estádio quer ver isso. Não ganhamos, mas meu time está buscando. Está seguindo os quatro ventos do clube”, ressaltou.

O Furacão volta a campo nesta quarta-feira (05), diante do Flamengo, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de finais da Copa do Brasil.