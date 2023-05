Com gol de Nenê, Juventude bate Guarani e conquista primeira vitória pela Série B

Na noite desta quarta-feira (3), o Juventude tirou a invencibilidade do Guarani e conquistou a sua primeira vitória na Série B, no Alfredo Jaconi. Nenê marcou o único gol da partida.

Juventude domina e marca

O jogo começou com um gramado pesado de chuva no Alfredo Jaconi, mas isso não intimidou o Juventude que teve um domínio amplo e conseguiu ser perigoso. Aos 8, após pressionar bastante, Nenê conseguiu uma façanha arriscando de fora da área, e ainda contou com desvio de Alan Santos, que matou o goleiro Pegorari, abrindo o placar para o Juventude.

Atrás no placar, o Bugre não conseguiu se infiltrar nos espaços adversários, porém, até chegou com perigo nas jogadas laterais. Aos 37, Alvarino tentou o passe no lado esquerdo buscando Mayk, mas errou na força, indo direto para fora. Sem mudanças, o Juventude desceu para o vestiário.

Jaconero segura vantagem

A partida recomeçou como no primeiro, Juventude no encalço buscando ampliar. Aos 2, após um escanteio, Rodrigo Rodrigues cabeceou firme, mas Pegorari fez bela defesa. Sem mais emoções, a partida ficou lá e cá, sem perigos. O Juventude buscou apenas segurar o resultado, e para todos os ataques do Guarani.

Nos acréscimos, o Bugre desesperado pelo empate, abusou dos cruzamentos, mas sem conseguir finalizar. Aos 48, o zagueiro Lucão arriscou de longa distância, a bola desviou no caminho e foi para fora, decretando vitória adversária, por 1 a 0.

Classificação

Com a vitória, o Juventude saiu do zero na tabela e deixou a zona de rebaixamento, ocupando a 14ª posição neste momento. Já o Guarani, que até então tinha 100% de aproveitamento, estaciona nos nove pontos, em terceiro lugar.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no fim de semana, pela 5ª rodada da Série B. O Juventude viaja para o Maranhão, onde encara o Sampaio Corrêa no sábado(6), às 18h15, no Castelão. No domingo (7), o Guarani joga novamente fora de casa, contra o Sport, a partida na Ilha do Retiro acontece às 19h.