Com gol de Rodrigo Rodrigues, Juventude vence Criciúma no Heriberto Hulse

Em pleno feriadão, o Juventude venceu o Criciúma, por 1 a 0, no Heriberto Hulse, deixando registrado sua quinta vitória seguida na Série B,, diante do Criciúma, pela 11ª rodada. Rodrigo Rodrigues anotou na etapa final

Lá e cá, mas sem gols

O jogo começou sem tantos ataques, equilibrado, mas com muito estudos de ambos os lados. Aos 11, Felipe Vizeu foi lançado, dentro da área, e ajeitou de peito para Rômulo, o volante soltou uma bomba por cima da meta do goleiro Thiago Couto.

Na sequência, Mandaca roubou bola no campo de ataque, tocou para Rodrigo Rodrigues, que deixou Nenê na cara do goleiro, totalmente livre, o meia finalizou cavado, para o fundo das redes adversárias, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento. A partida seguiu quente, e alguns minutos depois, David tabelou com Alan Ruschel, mandou um chutaço no gol e levou muito perigo, passando rente à trave do goleiro Gustavo.

Na sequência, em um contra-ataque, David arrematou de bico para o gol e, na sobra, Alan Ruschel perdeu boa oportunidade em dividida com a marcação.

Criciúma pressiona, mas Ju marca

O Criciúma retornou ao gramado mais disposto, e consequentemente levou mais perigo. Aos três, após lançamento longo, a bola sobrou na esquerda com Felipe Matheus, que chutou cruzado e obrigou Thiago Couto a fazer grande defesa. Os catarinenses seguiram afrontosos, com ar de superioridade no ar, mas sem criar nada de perigoso. Mas, como uma moeda tem dois lados, foi o Juventude que se mostrou e balançou as redes.

Aos 30, Nenê cobrou falta lateral na área, Danilo Boza cabeceou e, no rebote, Rodrigo Rodrigues tocou para o gol. Com a desvantagem do marcador, o Tigre aumentou a pressão, em busca do prejuízo. Nos acréscimos, aos 51, em contra-ataque do Ju, Ruan cortou para o meio e chutou colocado, a bola bateu na trave do goleiro Gustavo e saiu pela linha de fundo.

Em sua última chance, o Criciúma, Wellington Torrão recebeu, com liberdade, pela direita e soltou uma bomba rasteira, mas que passou do ladinho de Thiago Couto.

Mas, e agora como fica?

Com o resultado, o Juventude subiu para a oitava posição com 18 pontos somados. Já o Criciúma caiu para a quinta colocação com 20 pontos somados.

Próximos Jogos

Na 12ª rodada da Série B, o Juventude enfrentará a Tombense no Alfredo Jaconi, no próximo domingo (11), às 18h15. Antes, às 18h, o Criciúma visita o Vitória no Barradão.