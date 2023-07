Wesley Carvalho fala em 'gosto amargo' após eliminação do Athletico na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (12), o Athletico-PR despediu-se da Copa do Brasil após derrota para o Flamengo, por 2 a 0, na Ligga Arena da Baixada. Em duelo válido pelas quartas de final, a equipe paranaense perdeu por 4 a 1 no placar agregado.

O Furacão conseguiu impor um estilo ofensivo para cima do Flamengo com 28 finalizações durante a partida. Porém, a equipe comandada por Wesley Carvalho não conseguiu traduzir as principais chances em gols.

Além disso, houve um problema em relação aos chutes no alvo, pois apenas cinco finalizações certas foram registradas. Enquanto isso, o adversário finalizou três vezes no alvo com apenas cinco finalizações totais, conseguindo dois gols.

Na entrevista coletiva, o técnico interino elogiou bastante o desempenho do Athletico na eliminação da Copa do Brasil, mas priorizou o foco nas demais competições em que a equipe disputa, principalmente nas oitavas de final da Conmebol Libertadores, em duelo contra o Bolívar-BOL.

O próximo desafio do Furacão será neste domingo (16), a partir das 18h30 pelo horário de Brasília, quando receberá o Bahia, em duelo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Curiosamente, este será o duelo entre os dois primeiros eliminados nas quartas de final da Copa do Brasil.

Aspas de Wesley Carvalho, técnico do Athletico

“Fizemos um grande jogo, conseguimos colocar em prática tudo que planejamos para este jogo. Empurramos o Flamengo para trás, saímos jogando, conseguimos chegar e criamos chances. Finalizamos 28 vezes. Fomos eficientes, mas não fomos eficazes. Poderíamos ter construído menos e ter matado o jogo e fica esse gosto amargo.”

"Os atletas jogaram muito bem. Eles têm que trabalhar para que essas chances sejam transformadas em gols. Foram dois jogos abertos. Teríamos condições de passar, sim, pelo que produzimos de conteúdo. Talvez pelo que fizemos aqui muito mais do que no Maracanã."

“Como disse em outras coletivas, no futebol o céu e inferno estão muito próximos um do outro. Então não posso me acomodar quando estou no céu, nem me desesperar quando estou no inferno. Temos que ter mente forte e que a vida segue, porque temos mais duas competições pela frente.”