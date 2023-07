Vitória supera confronto direto contra Novorizontino e entra no G-4

Na noite deste domingo (22), no estádio Barradão, o Vitória aproveitou seu mando de campo e venceu o Novorizontino por 2 a 1 em confronto válido pela 17ª rodada da Série B. Os gols foram marcados por Osvaldo e Camutanga para os donos da casa, enquanto Geovane descontou para os visitantes.

Leão da Barra encaminha a vitória já na primeira etapa

O jogo começou em marcha lenta, com bastante dificuldade de criação para ambos os lados, mas quem conseguiu ter mais autoridade durante os primeiros 45 minutos foi o Vitória. A primeira grande chance veio a acontecer aos 32 minutos, quando Wellington Nem lançou Matheus Gonçalves, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Osvaldo abrir o marcador. Wellington Nem inclusive poderia ter ampliado pouco tempo depois, mas acabou errando o alvo. Aos 41 minutos, o camisa 10 do Vitória encontrou Camutanga em cruzamento, e o defensor testou bonito e tirou do goleiro Jordi para ampliar a vantagem.

Os visitantes foram responder apenas nos minutos finais, mas Aylon teve finalização bloqueada pela defesa e Marlon finalizou com perigo, mas não acertou a meta.

Novorizontino tenta buscar o prejuízo, mas tarde demais

​​​​​​​A necessidade dos visitantes de buscar gol no jogo fez com que a partida ficasse movimentada e as alterações do técnico Eduardo Baptista pareceram fazer efeito após a equipe voltar melhor para a etapa final. No começo do segundo tempo, Marlon assustou a meta defendida do Vitória, mas foi o time mandante que levou mais perigo em forte finalização de Raylan, defendida por Jordi.

Mesmo sem estar com o volume de jogo adequado, o Novorizontino conseguiu diminuir e dar esperanças ao seu torcedor. Aos 24, em cobrança de escanteio de Marlon na primeira trave, Geovone subiu e tocou de cabeça para superar o arqueiro rubro-negro. O Vitória por mais vezes passou próximo de marcar o terceiro, mas, Wagner Leonardo e Matheus Gonçalves ficaram a míseros detalhes de balançar as redes.

Nos minutos finais, com o placar apertado, o Novorizontino partiu pro ataque e o jogo ficou aberto, mas não houveram novos gols no duelo que terminou em 2 a 1 para os mandantes.

Sequência da temporada

​​​​​​​Com o triunfo, o Vitória entrou no G-4 e ocupa a quarta posição com 31 pontos conquistados. A próxima partida do time acontecerá fora de casa, na próxima quarta-feira (19) às 21h30, contra o Sport, em partida válida pela décima oitava rodada da Série B.

A derrota amplia a sequência negativa do Novorizontino para quatro partidas sem vencer. O Tigre do Vale se encontra em queda livre na tabela, pois, já foi líder da competição e atualmente está na quinta colocação com 30 pontos. O próximo confronto da equipe acontecerá em casa, na próxima quarta-feira (22), às 19h, contra o Londrina.