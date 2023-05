Em jogo agitado, Atlético-GO tira invencibilidade do Vitória na Série B

Na tarde desse domingo (14) o Atlético-GO superou o Vitória por 3 a 2 no Barradão pela sexta rodada do Brasileirão Série B. Os gols da partida foram marcados por Bruno, Kevin e Luiz Fernando a favor do Dragão e Osvaldo e Trellez aliviaram para o rubro-negro baiano.

Apesar do primeiro tempo ter começado agitado aos quatro minutos, quando Renato arriscou de fora da área e o goleiro Lucas Arcanjo conseguiu evitar o gol. O primeiro gol da partida só saiu aos 25 minutos, quando Rodrigo Soares cruzou e Luiz Fernando avançou abrindo o placar no Barradão. Logo em seguida, aos 26, Bruno Tubarão apareceu na pequena área para completar um cruzamento de Igor Torres e marcar o segundo gol.

O começo da segunda etapa não foi tão diferente, logo aos 8 minutos, Osvaldo cruzou na área, a bolsa sobrou para Rodrigo Andrade que acabou finalizando na defesa adversária. Aos 16 minutos, após o contra-ataque, Osvaldo recebeu no lado direto, cortou para um lado, avançou e marcou o primeiro gol do Leão. Aos 32 minutos, Aos 32, Kelvin recebeu no lado esquerdo, bateu cruzado e marcou o terceiro gol do Dragão. No finalzinho da partida, aos 44 minutos, o camisa 22, Trellez, recebeu a bola na área após cruzamento de Marcelo na área, e mandou de perna esquerda, marcando o gol e aliviando para o rubro-negro

Próximo Compromisso

Os times voltam a campo sexta-feira (19) pela sétima rodada do Brasileirão SérieB 2023. O Atlético Goianiense enfrenta o Avaí dentro de casa, no Estádio Antônio Accioly, às 21:30. Já o Vitória entra em campo mais cedo contra o Mirassol, às 19:00, fora de casa, no Estádio Campos Maia.