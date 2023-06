Vitória vence CRB em casa e se mantém líder da Série B

Na noite dessa quarta-feira (24), o Vitória venceu o CRB por 1 a 0, em casa, no Barradão, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O gol do triunfo saiu no final da partida, aos 51 minutos.

As equipes voltam a campo no próximo sábado pela 9ª rodada da Série B. O Leão enfrenta o Avaí, às 17h30, na Ressacada. Já o CRB, recebe o Juventude em casa, no Rei Pelé, no mesmo horário.

O jogo

A primeira etapa da partida começou agitada. Logo aos 4 minutos, Rodrigo Andrade avançou na área e chutou de esquerda mas a bola passou por cima da trave. Aos oito minutos foi a vez do CRB, João Paulo recebeu a bola e chutou em direção ao gol mas o goleiro adversário defendeu.

O CRB voltou a se movimentar aos 32 quando então Renato recebeu livre na direita, invadiu a área e chutou para o gol mas Lucas Arcanjo impediu. Aos 44 minutos, foi a vez de Rafinha, após Léo Gamalho mandar de cabeça, o atacante mandou por cima, dentro da pequena área. Aos 47, Matheusinho arriscou de fora da área, mas Diogo Silva conseguiu encaixar a bola.

Segundo tempo

A primeira movimentação do jogo apareceu aos 12 minutos com o rubro-negro. Wellington cobrou escanteio e João Victor desviou de cabeça quase abrindo o placar. Aos 35 minutos, Tréllez invade a área, a bola sobrou para Osvaldo, que tentou de cabeça, mas o goleiro adversário defendeu.

Aos 51 minutos, após a cobrança de falta de Osvaldo, Wagner Leandro manda uma cabeçada em direção ao gol e abre o placar no Barradão.