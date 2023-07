Nycole é cortada da Copa do Mundo Feminina por lesão no tornozelo; Angelina é a substituta

A CBF informou o corte da atacante Nycole da Copa do Mundo Feminina. A jogadora do Benfica sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante um jogo-treino contra um time Sub-15 do estado de Queensland, na Austrália, e não terá tempo hábil de recuperação.

A atleta já havia sentido o tornozelo, no lado direito, diante de um amistoso contra o Chile, em julho, e treinava separada durante os primeiros dias em Gold Coast.

A técnica Pia Sundhage convocou a meia Angelina para substituir Nycole na Seleção Brasileira, que já estava com o grupo, assim como Tainara e Aline Gomes.

A Copa do Mundo Feminina começa no dia 20 de julho e vai até o dia 19 de agosto. O Brasil está no Grupo C do torneio, ao lado de Itália, Tailândia e Suíça. As Guerreiras irão fazer sua estreia no dia 24, segunda-feira, contra o Panamá, no Estádio Hindmarsh, Adelaide.