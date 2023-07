Nenê marca, Juventude bate o Vitória e se mantem perto do G-4

Na tarde deste domingo (2), o Juventude recebeu o Vitória no Estádio Alfredo Jaconi, em confronto válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após ter uma sequência de triunfos quebrada, o Juve tornou a vencer depois de duas derrotas, e se manteve na sétima posição, a cinco pontos do quarto colocado, o Novorizontino.

Ficou tudo para o final

A partida começou com os dois lados pouco inspirados, e os primeiros lances importantes aconteceram somente perto do intervalo. Aos 38 minutos, David cruzou para Reginaldo, que ajeitou para Daniel Cruz, da entrada da área, mas o atacante bateu mal e mandou para fora.

Pouco depois, o Vitória respondeu com Gegê. O meia ficou com a sobra de um cruzamento mal afastado pela defesa, e arriscou de longe, mas sem grandes dificuldades para Thiago Couto, que encaixou. Em seguida, Dani Bolt avançou pela direita e fez bom cruzamento para David, que subiu bem mas não cabeceou em cheio, mandando para fora.

Já nos acréscimos, Nenê bateu escanteio direto, e o goleiro Lucas Arcanjo evitou o gol olímpico que abriria o placar. Assim, os dois times foram para os vestiários com o placar zerado.

O veterano decide

O Juventude voltou mais ligado na etapa final. Logo no início, Daniel Cruz recebeu na área e girou, batendo com perigo. Em seguida, Jadson arriscou de fora da área, obrigando Lucas Arcanjo a trabalhar. Pouco depois, Ruan tabelou com Nenê e entrou livre na área, mas mandou longe.

Em seguida, em contra ataque, David teve boa chance, mas bateu por cima do gol. Do outro lado, Osvaldo fez boa jogada e encontrou Wellington Nem, que limpou e tentou o chute colocado, mas também errou o alvo.

Aos 16 minutos, o lance capital. Vini Paulista pressionou a saída de bola do Rubro-Negro Baiano e ganhou. David ficou com a sobra e rolou para Nenê que, ao melhor estilo centroavante, deu um carrinho e empurrou para as redes, para garantir a vitória e a festa da torcida do Juventude.

Classificação e próximos jogos

Com o triunfo, o Juventude chegou aos 24 pontos, se estabelecendo na sétima posição. Na próxima rodada, o Jaconero enfrenta o Ituano fora de casa, no sábado (8). Já o Vitória, apesar do revés, se mantém em quinto, com 28 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na segunda-feira (10), fora de casa, contra o Vila Nova.