"Temos que matar o jogo", lamenta Vojvoda após derrota para o Palmeiras em São Paulo

O Fortaleza veio para São Paulo e foi derrotado pelo Palmeiras na 16ª rodada do Brasileirão. O Leão fez boa primeira etapa e foi aos vestiários empatando em 1 a 1. Na segunda etapa, a equipe cearense desperdiçou oportunidades e foi surpreendida pelos palestinos, deixando a capital paulista sem somar pontos e perdendo de 3 a 1.

Após a derrota, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a partida: "Acho que o primeiro tempo o Palmeiras começou melhor que a gente, até o minuto 15. Conseguiu um gol no escanteio, um rebote. Acho que depois o Fortaleza nivelou o jogo, criou três chances muito claras. Convertemos de pênalti, depois tivemos chance clara com o goleiro. No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor. As grandes chances do Fortaleza não tivemos efetividade", disse o comandante.

O treinador também lamentou as oportunidades perdidas pelo Leão: "Temos que matar o jogo. Poderíamos ter virado, mas o Palmeiras conseguiu o segundo gol. Ainda teve o terceiro gol do adversário. Faltou efetividade para converter e jogar outro tipo de partida", disse.

O meio-campista Calebe também comentou sobre o duelo. O jogador ressaltou a dificuldade que se tem em enfrentar o Palmeiras e lamentou o resultado:

"Sabiamos que o jogo seria difícil, faltou o ultimo passe, o detalhe para o gol e agora é trabalhar para melhorar para o restante do campeonato. [...] Aqui é uma família, quem entra, quem está no banco. Nosso time é qualificado e quem entrar vai dar conta do recado", complementou Calebe.

O Fortaleza medirá forças com o Red Bull Bragantino, na Arena Castelão, no próximo sábado (29). Em seguida, o Leão do Pici viaja para o Paraguai, onde enfrentará o Libertad, pela partida de ida das oitavas de finais da Copa Sul-Americana.