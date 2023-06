Fortaleza vence Palestino fora de casa e avança na Copa Sul-Americana

Classificado! O Fortaleza derrotou o Palestino por 2 a 1 no Estádio Municipal de la Cisterna, no Chile pela 6ª rodada da fase de grupo da Copa Sul-Americana. Os visitantes chegaram a 15 pontos no grupo e se isolaram como líderes se classificando para as oitavas de final. Já os mandantes ficaram em terceiro no grupo com apenas oito pontos e não se classificaram para a próxima fase por conta dos saldos de gols.

Com apenas um gol a mais que o Palestino, o San Lorenzo da Argentina ficou com a segunda vaga no grupo para a próxima fase da copa. A torcida da casa não deu tanto apoio ao Palestino e foi em pequeno número ao estádio quando o time mais precisava. Os gols da partida foram feitos por Lucas Crispim e Lucero para o Fortaleza e para o Palestino o gol foi feito por Agustín Farias.

O jogo da classificação

No inicio da partida os visitantes foram mais incisivos e chegaram mais vezes ao ataque. Tanto que essa pressão resultou em gol no minuto 20 de partida. Após toque de bola no meio campo entre os meias do Leão a bola foi parar nos pés de Lucas Crispim na entrada da área do palestino e bateu de chapa na bola indo parar no ângulo. Um golaço! Mas, o resto de primeira etapa foi morno sem muitos acontecimentos e com volume maior por parte da equipe da casa.

Já na segunda parte do jogo o Palestino comandou as ações porém não foi eficiente no início e com 74 minutos de jogo o Fortaleza conseguiu fazer a boa e aumentar o placar com Lucero que havia entrado a pouco. O lance se deu com toque de bola rápido na lateral direita do ataque proximo a área adversária e a bola foi parar nos pés do atacante que com um chute cruzado botou a redonda na rede.

Dois minutos após o gol dos visitantes, os mandantes resolveram fazer um gol. Agustin Farias aproveitou o cruzamento na área após escanteio e meio que de carrinho atingiu a bola para mandar para o fundo da rede. No entanto não consseguiram mais marcar gols e o placar ficou nisso mesmo.

Sequência

O palestino irá enfrentar em seu próximo jogo o Audax Italiano pelo campeonato chileno, fora de casa as 19h de uma sexta-feira (07). Já o Fortaleza, irá encarar o poderoso Flamengo no Maracanã no sábado dia 1 de Julho as 18h30 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.