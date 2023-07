América faz cinco no Colo-Colo e vai às oitavas da Copa Sul-Americana

O América Mineiro despachou o Colo-Colo nesta terça-feira (18), no Independência, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Em partida impecável, Coelho aplicou 5 a 1 nos chilenos e agora terá pela frente o Red Bull Bragantino.

Os gols dos mineiros foram marcados por Matheusinho e Mastriani duas vezes e Saldivia contra. Thompson fez o gol de honra do Colo-Colo.

Avalanche americana!

O América foi com tudo para cima do Colo-Colo no primeiro tempo. Logo aos 5 minutos, Alê cruzou da direita para Mastriani que mandou no travessão. No rebote, Matheusinho empurrou de cabeça para as redes.



Com o placar agregado empatado, o Coelho seguiu pressionando para conseguir o segundo gol. Aos 10, Nicolas apareceu pela esquerda, cruzou, a bola desviou na defesa chilena e quase enganou o goleiro. Aos 16, Nicolas chegou novamente pela esquerda e achou Rodrigo Varanda que isolou.



O mesmo Varanda apareceu aos 22, chutou de fora da área e De Paul espalmou. Porém, no rebote, Mastriani, oportunista, fez o segundo. E não deu tempo para o Colo-Colo reagir. Aos 25, Nicolas achou Matheusinho na área. O atacante driblou dois adversários e marcou um golaço.



No fim, quase o quarto. Rodriguinho apareceu com liberdade pela direita, cruzou para Mastriani, livre, finalizar para a defesa do goleiro De Paul. Primeiro tempo avassalador do Coelho.

Classificação garantida!

O América voltou para a segunda etapa procurando jogar nos contra-ataques. E quase conseguiu ampliar aos 5. Matheusinho recebeu bom passe de Alê e tocou para Mastriani. A bola foi forte, mas, depois de bate-rebate, ela voltou para Matheusinho de frente para o gol chutar em cima de De Paul.

Aos 16 minutos, gol do Colo-Colo. A equipe chilena, que ja vinha subindo suas linhas, encontrou um América desarrumado e diminuiu. Depois de cruzamento, Thompson apareceu por trás da defesa e tocou na saída de Pasinato.



O América piorou depois dos primeiros vinte minutos. O Colo-Colo conseguiu levar perigo, mas sem nenhuma chance clara. Nas poucas aparições do Coelho no ataque, o time mineiro esbarrou nas tomadas de decisão dos seus atacantes.



Em escapada perigosa aos 37, Palacios recebeu em liberdade de frente para Pasinato, mas jogou para fora. Mas o dia era do Coelho, aos 40, Benítez recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Mastriani marcar o quarto.



O Colo-Colo até ensaiou uma resposta, mas parou em boa atuação de Pasinato. E para piorar a vida dos chilenos, aos 48, Lucas Kal recebeu pela direita, cruzou e Saldivia marcou contra. Goleada história do América que agora irá focar em se recuperar no Brasileirão.

Quem vem pela frente na Sula?

Após passar pelo Colo-Colo, o América irá enfrentar o Red Bull Bragantino pelas oitavas de final. O primeiro jogo será em Minas e a volta em Bragança Paulista. As datas ainda serão divulgadas pela Conmebol.

Próximo jogo

O América volta a campo no sábado (22), às 16h, para enfrentar o Flamengo pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Maracanã, o Coelho terá que vencer para melhorar sua condição na tabela. Neste momento, o time mineiro é o lanterna da competição.