Léo Gamalho marca no final e Vitória conquista título simbólico do primeiro turno

Na noite desta segunda-feira (24), no Barradão, o Vitória venceu a Chapecoense por 1 a 0 e finalizou o primeiro turno na lideranca da Série B do Campeonato Brasileiro.

O título simbólico é um grande passo para o clube conquistar o tão sonhado acesso para a elite nacional, que não frequenta desde 2018. Já a Chape, segue no Z-4 da competição, em décimo sétimo, com 18° pontos.

​​​​A primeira etapa foi bem movimentada. Ambas as equipes começaram se estudando bastante, porém a equipe da casa teve mais domínio na posse de bola, fazendo com que tivesse mais controle da partida. A Chapecoense adotou uma postura mais defensiva, pouco chegava ao ataque, mas quando chegava levava bastante perigo.

Mesmo com menos posse, o Verdão do Oeste passou muito perto de abrir o placar antes do intervalo, após um chute a bola carimbou a trave do goleiro Lucas Arcanjo. Pelo lado do Leão, a melhor chance surgiu quando o primeiro tempo estava quase acabando. Em lance finalizado por Yan, o goleiro Airton defendeu antes de bater na trave.

Na segunda metade do jogo, o Vitória voltou mais concentrado para a partida e por muito pouco o atacante Léo Gamalho não fez um golaço de bicicleta, o goleiro Airton estava lá mais uma vez impedindo os visitante de abrirem o placar.

O lance animou os donos da casa, pouco tempo depois tiveram outra oportunidade, Yan Souto estava livre na área e cabeceou com perigo para fora, após cobrança de falta.

Até que aos 43 minutos, perto do final da partida, o Leão marcou o gol que deu a vitória.

Mateus Gonçalves levantou a bola na área e Léo Gamalho com uma bela cabecada balançou as redes, definindo assim o resultado definitivo do jogo.

Gamalho não balançava as redes desde o duelo contra a equipe do ABC, pela segunda rodada do campeonato.

Próximos compromissos

Iniciando o returno, ainda neste mês (30), o Vitória vai visitar a Ponta Preta. O duelo acontece em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, às 18h. A Chapecoense atua um dia antes (29), às 11h, jogando em casa na Arena Condá, contra o Mirassol.