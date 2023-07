Ferreira critica arbitragem de Raphael Claus após derrota do Grêmio na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (26), o Grêmio foi derrotado em Porto Alegre, por 2 a 0 pelo Flamengo no primeiro jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil.

Gabigol abriu o placar no primeiro tempo e teve a chance para aumentar a vantagem, mas desperdiçou a cobrança penal. No entanto, Thiago Maia ampliou na etapa complementar para o Rubro-Negro, que foi amplamente dominante na partida.

Além do resultado negativo, o Grêmio também sofreu com baixas importantes para o jogo de volta. Kannemann foi expulso no segundo tempo após falta em cima de Everton Ribeiro no segundo tempo. Além disso, Reinaldo recebeu cartão amarelo e não estará disponível no jogo de volta.

Em entrevista pós-jogo, Ferreira reclamou da arbitragem de Raphael Claus e afirmou que o árbitro "prejudicou" a equipe gremista com algumas decisões. O atacante reclamou principalmente da expulsão de Kannemann, alegando "falta de critério" em algumas decisões.

O jogo de volta será realizado no dia 16 de agosto, no Maracanã. O Grêmio precisará de uma vitória fora de casa por dois gols de diferença para forçar a disputa por pênaltis. Para avançar direto à final da Copa do Brasil, será necessária uma goleada de três gols no Rio de Janeiro.

Aspas de Ferreira, atacante do Grêmio

"Acho que começamos bem o jogo, perdemos oportunidades no início, Renato falou do jogo do Brasileirão, perdemos gols e hoje tinha que ser diferente. Perdemos chance, teve a expulsão, árbitro não teve o mesmo critério, expulsou o Kannemann. Equipe do Flamengo é boa, difícil jogar de igual para igual, esses erros bobos, no meu ver o Claus errou, prejudicou nossa equipe."

"No final do 1º tempo, o Wesley já tinha cartão, fez falta forte que era para o 2º cartão. Ele ignorou. Logo depois deu o 2º pro Kannemann. Não deu para conversar com ele, não quis ouvir a gente, me deu cartão"