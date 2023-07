Com mais de uma hora de atraso, Grêmio vence Bahia nos pênaltis e avança para semifinal da Copa do Brasil

Haja coração, torcedor! Em partida válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, os torcedores dos dois times precisaram esperar mais de uma hora para ver a bola rolando, já que o jogo atrasou devido ao clima com muitas chuvas em Porto Alegre. Já no duelo, o confronto terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal, onde o Grêmio acabou vencendo o Bahia nos pênaltis por 4 a 3.

Pênalti perdido e golaço no fim

O Grêmio começou o jogo partindo para o ataque. Aos 10', Reinaldo cruzou na segunda trave, Suárez armou o voleio, mas terminou furando.

A equipe da casa seguiu no ataque. Aos 13', depois do escanteio na área, Carballa desviou na primeira trave e Marcos Felipe fez uma defesa espetacular para salvar o Bahia. A equpe do Renato Gaúcho dominava as ações. Aos 29', aescanteio na área, Bruno Uvini desviou de cabeça e a bola passou muito perto da trave.

A partida ganhou ritmo intenso na reta final. Aos 36', Bitello entrou na área e cruzou a bola bateu na mão do Acevedo e o árbitro marcou pênalti para o Grêmio. Cristaldo soltou um foguete na cobrança de pênalti e o goleiro do Bahia voou para defender.

Já aos 50', o Tricolor de Aço abriu o placar com um gol de placa. Everaldo recebeu pelo lado esquerdo, cortou a marcação e soltou um foguete de pé direito no ângulo para anotar um golaço.

Empate do Grêmio e bolas na trave

Precisando de gol para levar a decisão pelo menos para os pênaltis, o Grêmio partiu para o ataque. Aos 16', Cristaldo lançou para Suárez, que da entrada da área, cabeceou por cobertura e o goleiro do Bahia fez uma grande defesa.

A equipe da capital gaúcha empatou aos 26'. Ferreira fez jogada individual pela esquerda e cruzou na medida para Villasanti, que completou para o fundo do gol e empatou o duelo.

Com o placar somado igual, os dois times partiram para o ataque. O Bahia conseguiu assustar o Grêmio duas vezes na reta final. Aos 41', Lucas Mugni rebebeu passe do Matheus Bahia e finalizou com estilo. A bola explodiu na trave do Gabriel.

Dois minutos depois, outra bola na trave do Grêmio. Em outro contra-ataque em velocidade, Ademir recebeu passe e finalizou. A bola explodiu mais uma vez no poste gremista.

Pênaltis

Nas cobranças de pênalti, o Grêmio conquistou a vitória após Reinaldo, Ferreira, Villasanti e André converterem suas cobranças. Pelo lado baiano, Gabriel Xavier desperdiçou a última oportunidade e decretou o triunfo do Imortal.

Próxima fase

Na próxima fase, o Imortal vai enfrentar o vencedor de Ahtletico e Flamengo, que jogam nesta quarta-feirta, em Curitiba. O time carioca venceu o primeiro confronto no Rio de Janeiro por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para avançar.