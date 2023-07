Palmeiras e Flamengo empatam em confronto direto no Brasileirão

Na noite deste sábado (08), o Palmeiras recebeu, no Allianz Parque, a equipe do Flamengo, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Em uma das noites mais esperadas pelo amante de futebol, os dois clubes mais vencedores dos últimos anos no país protagonizaram um duelo de tirar o folêgo e de extrema rivalidade dentro de campo. Empurrado pelos mais de 40 mil palmeirenses que estiveram na casa do Verdão, o alviverde abriu o placar com Dudu, na primeira etapa, mas, no fim da partida, sofreu o empate com Arrascaeta.

Primeiro Tempo:

Foto: Divulgação/Brasileirão

O clássico começou a milhão no Allianz Parque! Com um minuto de Dudu recebeu na esquerda, puxou para dentro e fez o cruzamento na segunda trave, acionando Artur, que acertou a trave flamenguista e ascendeu a torcida palmeirense. O Verdão dominou os minutos iniciais e pecava 'apenas' no último passe. Após boa troca de passes, Piquerez cruzou em direção de Dudu, mas a defesa carioca afastou para escanteio. Depois, Dudu e Gabriel Menino arriscaram de longe e mandaram por cima do gol.

Com 16 minutos de jogo, a arbitragem parou a partida após reclamações feitas pelos atletas de cheiro de um spray de pimenta, que estava afetando a respiração e a visão dentro de campo. O jogo seria parado novamente mais uma vez pelo uso gás, que estava sendo utilizado pela polícia para controlar confusões do lado de fora do estádio. No entanto, a pausa não quebrou o ritmo dos donos da casa, que continuaram acuando o rubro-negro no campo de defesa, e a pressão deu resultado!

Aos 23 minutos, Mayke acionou Rony, que, de cabeça, desviou na área e acertrou a trave. A bola sobrou para Dudu, que frente a frente com Matheus Cunha, bateu de primeira e abriu o placar no Allianz!

A partida ficava mais pegada a cada minuto e as faltas e cartões passaram a se tornar frequentes. Pelo lado da casa, Mayke foi advertido com o amarelo, assim como Victor Hugo, do Flamengo. O Verdão, no entando, ia tomando conta do duelo e pouco sofria nas maõs de Sampaoli.

A primeira grande chance do Mengão veio nos acréscimos, aos 48 minutos, em uma cobrança de escanteio. Gerson escorou na área para Pedro, que não conseguiu o desvio e a bola ficou com Everton Cebolinha, que encheu o pé mandou a bola longe do gol. O Palmeiras respondeu com Luan, que recebeu de Gómez e, de voleio, exigiu grande defesa de Matheus Cunha. No contra-ataque, Cebolinha arriscou de longe, obrigando boa intervenção de Weverton e fechando a primeira etapa com vitória palestrina.

Segundo Tempo:

Foto: Divulgação/Brasileirão

Assim como o fim da primeira etapa, o segundo tempo também contou com uma partida digna de um Palmeiras e Flamengo, com grandes chances para ambos os lados. Buscando o empate, Sampaoli promoveu as entradas de Everton Ribeiro e Arrascaeta. A primeira boa oportunidade veio com os cariocas, quando Wesley recebeu cruzamento e cabeceou para fora do gol. Em seguida, Everton Ribeiro, capítão rubro-negro, arriscou de fora e mandou pela linha de fundo. Gerson também teve oportunidade de fora da área, mas assim como o camisa sete, o meia desperdiçou e finalizou sem perigos para Weverton.

O Palmeiras soube responder com perigo. Aos 19, Dudu arrancou em contra-ataque após chutão de Luan e finalizou por cima da meta flamenguista. Dois minutos depois, Artur abriu a passagem para Mayke na direita, que invadiu a área e fez o cruzamento na segunda trave para Piquerez. O uruguaio bateu de primeira e, dentro da pequena área, mandou longe do gol. Gabriel Menino também teve chance de gol. O camisa 25 recebeu na intermediárea e arriscou, mandando por cima do gol.

Com pouco tempo para o fim da partida, o Mengão buscava o empate a todo custo. Aos 33, Bruno Henrique desviou cruzamento e parou nas mãos de Weverton. Dois minutos depois, brilhou a estrela de Jorge Sampaoli. Everton Ribeiro recebeu na direita, mostrou muita habilidade e encontrou Arrascaeta, que chegava livre na área. De cabeça, o camisa 14 deslocou o goleiro palmeirense e empatou a partida.

Após o gol, tanto Palmeiras quanto Flamengo tiveram oportunidades em contra-golpes. Rony chegou a marcar, mas estava em posição irregular. Pelo lado do Flamengo, Everton Ribeiro puxou bom contra-ataque, mas Bruno Henrique se enrolou com a bola e não chegou ao gol.

No apagar das luzes, Murilo marcou de cabeça e dava a vitória ao Palmeiras, mas após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento, fechando assim um dos duelos mais esperados do Brasileirão com um empate em 1 a 1.

Situação na Tabela:

Foto: Divulgação/Brasileirão

Com o empate desta noite no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo seguem distantes do líder Botafogo. O Verdão, que está há quatro rodas sem vencer no Brasileirão, ocupa o 4° lugar, com 24 pontos. O Mengão, que está a cinco jogos sem perder, passa a opucar a vice-liderança do campeonato, com 26 pontos.

Sequência:

Nos próximos dias, o Brasileirão fica de lado para os dois times, que focam nas quartas de final da Copa do Brasil 2023, com dois grandes clássicos pelo Brasil. O Flamengo vai à Ligga Arena, nesta quarta-feira (12), às 21h30, para enfrentar o Athletico Paranaense. Os cariocas tem vantagem de um gol. Já o Palmeiras encara o São Paulo, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (13), às 19h. O Verdão foi derrotado por 1 a 0 na partida de ida e precisa vencer para sonhar com uma vaga nas semifinais. As partidas serão válidas pelo segundo jogo a das quartas, que definirão os quatro semifinalistas da competição mais democrática do Brasil.

Pelo Brasileirão, as equipes voltam a campo no próximo final de semana. Pela 15ª rodada, o alviverde visita o Internacional, no Beira Rio, enquanto o Mengão enfrentará o Fluminense, no Maracanã, com mando do Tricolor Carioca.