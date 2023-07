Bola aérea resolve e Suécia goleia Itália na Copa do Mundo Feminina

Jogando na madrugada do último sábado (29), a Suécia encarou a Itália no Sky Stadium e passou por cima das adversárias. Com um primeiro tempo onde a Itália começou dominando, a Suécia abriu 3 a 0 no final do primeiro tempo, ampliou no início do segundo e fechou a conta no final do jogo, com gols de Ilestedt, que marcou dois, Blackstenius, Rolfo e Blomqvist.

Bola aérea resolve o jogo para a Suécia!

A primeira jogada de perigo foi com um minuto de jogo, quando Cantore conseguiu o chute da direita e Musovic ficou com a bola em dois tempos. Aos 15 Cantore conseguiu o chute mais uma vez, e Musovic espalmou, com a defesa tirando para longe.

Aos 39 minutos, em um escanteio vindo da direita, que foi batido por Andersson, Ilestedt subiu mais que a defesa para cabecear e abrir o placar para a Suécia!

E em uma reedição do primeiro gol, aos 44 minutos, Andersson colocou a bola na área, a bola foi desviada na primeira trave e Rolfo apareceu para colocar a bola no fundo do gol na segunda trave!

E para fechar um primeiro tempo em um final de gala da Suécia, Kaneryd tabelou com Asllani e cruzou rasteiro para Blackstenius chegar batendo e marcando o terceiro aos 46 minutos!

E na volta para o segundo tempo, em mais um escanteio, a principal arma da Suécia, aos quatro minutos, Ilestedt subiu para cabecear e transformar a vitória em goleada!

Por fim, o segundo tempo perdeu a intensidade e a outra chance de perigo criada foi apenas aos 50 minutos, quando Blomqvist recebeu o passe no meio, deu uma meia-lua na defensora, arrancou para invadir a área e bater rasteiro, marcando o quinto gol!

Próximos jogos e classificação

A Suécia agora joga na quarta-feira (2), quando encara a Argentina. A Itália joga no mesmo dia, contra a África do Sul, no jogo valendo pela última rodada da fase de grupos da competição, com ambos os jogos às 4h.

A Suécia lidera com seis pontos, ficando três acima da Itália. A África do Sul e a Argentina somam um ponto, fora da zona de classificação.