Com virada e gol na prorrogação, Wolfsburg vence Arsenal e está na final da Champions League Feminina

Jogando para mais de 60 mil pessoas, Arsenal e Wolfsburg protagonizaram um jogo do mais altíssimo nível na volta da semifinal da Champions League Feminina. A bola rolou na última segunda-feira (01) no Emirates Stadium e acabou em 3 a 2 para as alemãs, que se classificam para a final.

No tempo regulamentar o Arsenal saiu na frente com Blackstenius, levou a virada com gols de Roord e Popp, mas buscou o empate com Beattie, repetindo o placar da ida para, na prorrogação, ver Bremer marcar e classificar o Wolfsburg.

Empate no tempo normal

A primeira chance de real perigo no jogo foi aos 11 minutos, quando o Arsenal abriu o placar. No passe pelo meio Blackstenius pressionou a defesa e Hendrich errou ao cortar, tirando a goleira do lance, deixando a bola livre para a atacante ir sozinha para o gol vazio, abrindo o placar da partida!

Aos 23 o Wolfsburg chegou pela primeira vez, quando Roord conseguiu um ótimo drible já no domínio na entrada da área e bateu cruzado, mas pela direita do gol.

Então aos 41 minutos, em uma falta pela esquerda, Rauch cruzou, a defesa não tirou e a bola sobrou para Roord dominar na entrada da área e bater no canto esquerdo, empatando a partida!

E aos 48 minutos Jonsdottir recebeu a bola na esquerda, passou pela defensora e bateu forte, mas Zinsberger defendeu em dois tempos e evitou a virada!

Logo aos dois minutos do segundo tempo Maritz desceu pela direita e cruzou forte para Blackstenius marcar o segundo gol do Arsenal, mas Maritz estava impedida e o lance foi anulado.

Aos 13 minutos, no escanteio batido por Rauch, na primeira trave, Popp subiu sozinha entre as defensoras para virar o jogo e colocar o Wolfsburg em vantagem fora de casa!

Com 23 minutos Huth recebeu a bola na direita, no espaço atrás da defesa, e bateu cruzado, mas para fora.

Então aos 29 minutos, em uma falta da intermediária levantada na área, a defesa tirou para a direita, onde Wubben-Moy cruzou e Beattie subiu mais alto que toda a defesa para cabecear no canto direito, empatando a partida de novo!

As jogadoras do Arsenal comemorando o gol de empate (Foto: DIvulgação/Arsenal)

Prorrogação e quase pênaltis!

Aos sete minutos Hurtig recebeu o cruzamento da direita e bateu forte, mas Frohms defendeu com o pé no canto esquerdo.

No segundo tempo, com seis minutos Bremer ficou com a bola dentro da área, conseguiu o drible e bateu cruzado, mas mandou pela esquerda do gol. E aos nove McCabe cruzou a bola da esquerda e ela voltou, indo para o gol e pingando no travessão antes de a defesa tirar para longe.

Por fim, aos 13 minutos, no erro de saída da defesa com Wubben-Moy a bola ficou pela esquerda com Brand, que cruzou para o meio onde Bremer se jogou na bola e colocou a bola no fundo do gol!

A grande final!

A final da Champions acontece no dia três de junho, às 11h, em Eindhoven, na Holanda. O Barcelona enfrentará o Wolfsburg valendo a tão cobiçada taça!