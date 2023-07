"É mais um ponto na caminhada do Botafogo", diz Lage após reação histórica

O Botafogo é mais líder do que nunca no Brasileirão! A equipe carioca segue com 11 pontos de vantagem na liderança da competição. O Fogão veio ao litoral paulista enfrentar o Santos, pela 16ª rodada do Brasileirão. Com dois gols de Marcos Leonardo, o Peixão chegou a abrir boa vantagem no placar, mas há poucos minutos do final da partida, o Glorioso buscou a reação e marcou com Tiquinho Soares e Adryelson, empatando o duelo em 2 a 2.

Após a partida, ao ser perguntado pelo repórter Pedro Cunha, da VAVEL Brasil, o técnico Bruno Lage comentou sobre o poder de reação da equipe, que em seis minutos após sofrer o segundo gol, empatou o confronto com autoridade:

Autor do gol de empate, o zagueiro Adryelson também comentou sobre a reação e identidade da equipe. O camisa 34 ainda comentou, também, sobre o início da trajetória de Lage no líder do Brasileirão:

"Infelizmente saímos com o resultado atrás, mas conseguimos empatar. Esse ponto fora de casa é muito importante. O Bruno Lage veio para agregar junto com a gente. Ele é um bom treinador, o entendimento tático que ele está dando para a gente está sendo importante", dissertou.

O Botafogo terá semana livre até seu próximo compromisso. Pelo Brasileirão, o Fogão medirá forças com o Coritiba, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no próximo domingo (30), às 16h.