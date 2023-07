Buscando primeira vitória com Felipão, Atlético-MG mede forças contra Flamengo

Neste sábado (29), Atlético-MG e Flamengo se enfrentam, às 21h, no Estádio Independência. O jogo é válido pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo perdeu para o Grêmio, por 1 a 0, na última rodada jogando em Porto Alegre, com a derrota, a equipe chega a marca de oito jogos sem vencer, sendo a última ainda no mês de Junho. Desde que Felipão assumiu o cargo (foi anunciado dia 16 de Junho), depois da saída de Eduardo Coudet, o time mineiro não soube mais o que é vencer. O Atlético se encontra na décima terceira colocação com 21 pontos.

O Flamengo vem a campo após ganhar, por 2 a 0, a partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, jogando fora de casa contra o Grêmio. Pelo Campeonato Brasileiro, O time carioca empatou a última rodada jogando, em casa, contra o América. O Rubro Negro está em terceiro com 28 pontos.

Para a partida diante do Flamengo o técnico Luiz Felipe Scolari conta com reforços. Os atletas, Matías Zaracho e Guilherme Arana devem voltar ao time titular. O meia se recuperou de uma lesão muscular que o tirou dos campos desde o dia 2 de Julho, Já o lateral cumpriu suspensão depois de ter sido expulso no jogo contra o Goiás na décima quinta rodada. Ainda a dúvidas como o meio campo do time será montado, diante do Grêmio o treinador optou por dois volantes, mas ao que parece, para esta partida irá optar por um meio mais ofensivo.

Provável escalação: Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Edenilson (Zaracho) e Igor Gomes ; Pavón, Paulinho e Hulk.

Flamengo - Jorge Sampaoli

O Treinador chileno ainda não poderá contar com David Luiz e Ayrton Lucas. O lateral continua com incômodos na perna direita, assim como o zagueiro que também continua com incômodos, porém na perna esquerda, ambos iram ficar no Rio de Janeiro para continuar o tratamento. Outro desfalque de última hora é outro zagueiro, Rodrigo caio contraiu uma virose e também não viaja. Porém, Sampaoli contará com a volta do camisa 20, Gerson. O meia não atuou no meio de semana pela Copa do Brasil e volta a estar a disposição.

Provável escalação: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistente 1: Nailton Junior de Souza Oliveira

Assistente 2: Evandro de Melo Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto